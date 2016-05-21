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غادة عبد الرازق تدعم متسابقة "أراب كاستينج" بمشاركتها في "الخانكة"

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السبت 21-05-2016 15:52

تواصل الفنانة المغربية جيهان خليل تصوير دورها بمسلسل "الخانكة" مع الفنانة غادة عبد الرازق، التي رشّحتها للمسلسل، بالاتفاق مع منتجته مها سليم، بعد إعجابها بها أثناء مشاركتها في برنامج "أراب كاستنيج"، الذي كانت غادة عضو لجنة تحكيمه، وحصلت جيهان فيه على اللقب.
المسلسل يتمّ تصويره حالياً، وسيستمر حتى الأسبوع الأول من شهر رمضان.
على صعيد آخر، تستعدّ جيهان لبطولة مسلسل من 200 حلقة، بالإضافة إلى مسلسل "الحرملك"، الذي تنتجه شركة "كلاكيت" منتجة برنامج "أراب كاستينج".
جيهان كانت قد التحقت بالكونسرفاتوار بالمغرب في سنّ الرابعة عشرة، وقدّمت العديد من المسرحيات باللغة العربية و الفرنسية، وهي حاصلة على الماجستير في الفلسفة، وتستعدّ لرسالة الدكتوراه في الفلسفة والجماليات.
مسلسل "الخانكة" من بطولة غادة عبد الرازق وفتحي عبد الوهاب وماجد المصري وانتصار وسميرة عبد العزيز ونهى العمروسي وميريهان حسين و أحمد عبد الوارث، وهو من إخراج محمد جمعة، ومن تأليف محمود دسوقي.

 

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