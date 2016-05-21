بالصور.. ايفا لونغوريا في المكسيك استعداداً لحفل زفافها

وصلت النجمة العالمية ايفا لونغوريا Eva Longoria يوم أمس الجمعة إلى Acapulco في المكسيك، استعداداً لحفل زفافها، الذي من المتوقع أن يتمّ في غضون الأيام القليلة المقبلة.

ونشرت لونغوريا البالغة من العمر 41 عاماً، عبر حسابها الخاص على انستقرام، صورة لها في المكسيك، وهي تقوم ببعض التمرينات الرياضية، مع مدرّبها المفضّل كريغ فيلدز Craig fields، كما وصفته.

كذلك نشرت الممثلة الأمريكية صورة أخرى لإطلالة غرفة نومها في المنتجع، حيث تقيم حالياً، بهدف الترفيه عن نفسها قبل الزفاف المرتقب.

وذكرت صحيفة People أنّ الحفل سيقام في نهاية هذا الأسبوع، في منزل النجم المكسيكي Jaime Camil في Acapulco، متوقعة أن يكون الزفاف صاخباً، بالنظر إلى أنّ أغلب نجوم هوليوود سيشاركون في المناسبة.

يُشار إلى أن ايفا لونغوريا ستتزوج خطيبها رجل الأعمال المكسيكي جوزي بيبي باستون José Antonio Baston، الذي يكبرها بـ 6 سنوات، وفستان الزفاف سيكون من تصميم فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham.

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