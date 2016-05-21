توقيف مجهول حاول التسلل إلى مقرّ إقامة الملكة اليزابيث

أوقفت الشرطة البريطانية رجلاً غير مسلّح تسلّق جداراً في محاولة لدخول قصر باكينغهام، مقر إقامة الملكة اليزابيث الثانية في العاصمة البريطانية لندن.

وقد أبلغت الشرطة عند الساعة الثامنة والنصف من مساء الأربعاء أن رجلاً في الـ41 من عمره، تسلّق جداراً خارجياً، وأوقف بعد سبع دقائق، وما يزال في السجن على ذمة التحقيق.

وأكّدت الشرطة أنّه تمّ فتح تحقيق في الحادث، في الوقت الذي أكّد المسؤول عن الحماية الملكية في شرطة سكوتلانديارد، الضابط ادريان آشر، رضاه عن فاعلية الإجراءات الأمنية المتخذة.

يُشار إلى أنّ محاولات التسلّل إلى قصر باكينغهام ليست جديدة، وأبرزها كان في عام 1982، عندما نجح مايكل فاغان بالوصول إلى غرفة نوم الملكة. وتفيد الرواية بأنّ الملكة التي استفاقت على صوت الرجل، راحت تبادله الحديث لعشر دقائق قبل توقيفه.

وحاول آخرون دخول القصر في مناسبات أخرى، من دون أن يصلوا إلى الحدّ الذي بلغه فاغان، وبينهم رجل هرب من مستشفى للأمراض النفسية، وناشطون مناهضون للطاقة النووية، ومدافع عن حقوق الآباء تنكّر بزي "باتمان".

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