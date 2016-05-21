الفريق العسكري للقوات المسلحة يبلغ قمة إيفرست ويعود للمخيم الأساسي

وصل الفريق العسكري للقوات المسلحة لتسلق جبل إيفرست إلى المخيم الأساسي لجبل إيفرست على إرتفاع 5364 مترا بعد ان تمكن من الوصول إلى قمة إيفرست أعلى قمة على وجه الأرض والتي يبلغ إرتفاعها 8848 مترا عن سطح البحر.

واثبت أعضاء الفريق قدرتهم من خلال التدريب المتواصل والعمل الجماعي والتكاتف على تحقيق إنجاز استثنائي على الرغم من تعرض بعضهم لأعراض المرتفعات الشاهقة فمن خلال تجاوز أصعب التحديات في العالم جسد هذا الفريق روح الإصرار والتصميم التي يتميز بها أفراد القوات المسلحة.

وكشف احد أعضاء الفريق المتواجد في المخيم الرئيسي بوادي كامبو في سلسلة جبال الهيمالايا بجمهورية النيبال عن رسالة نصية بعثها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الى أعضاء الفريق العسكري في الليلة السابقة من بلوغ قمة جبل ايفرست نقلها بدوره عبر جهاز اللاسلكي الى الفريق المكلف بالوصول الي القمة وهم على ارتفاع 8000 متر من سطح البحر هذا نصها.. " يا رجال أريدكم أن تعلموا بأني فخور بكم وبالمستوى الذي وصلتم إليه لغاية الآن.. أنا على علم بأنكم ستبدأون التحدي الأخير للوصول الى القمة وصلتم ام لم تصلوا لكن من وجه نظري أنتم أبطال دولتكم وأعلموا بأني سأكون معكم في كل خطوة تخطونها نحو القمة.. أتمنى لكم التوفيق"..

يذكر انه في صباح يوم 19 مايو وفي الساعة العاشرة وأربعين دقيقة رفع الفريق علم دولة الإمارات على قمة إيفرست في احتفال خاص بالذكرى الأربعين لتوحيد القوات المسلحة للدولة وقد حقق الفريق هذا النجاح بعد أن مضى لمدة 17 ساعة صعودا من المعسكر رقم 3 مسافة 1600 متر دون أن يرتاح إلا قليلا في المعسكر رقم 4 في المنطقة المعروفة باسم "منطقة الموت" حيث تحمل انخفاض درجات الحرارة التي وصلت إلى أقل من 30 درجة مئوية تحت الصفر وتابع تسلقه إلى القمة مستخدمين أسطوانات أوكسجين الخاصة بالمتسلقين وسترات لتحمل درجات الحرارة المنخفضة جدا.

وتم اختيار هذا التحدي لكونه يعد مثالا على التضحيات الفائقة والصعوبات التي أبدى أعضاء فريق القوات المسلحة استعدادهم لتحملها لرفع اسم دولة الإمارات العربية المتحدة عاليا.

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