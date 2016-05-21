نشطاء: ضربة جوية للتحالف تودى بحياة أسرة سورية

قال نشطاء أن سبعة أفراد من أسرة واحدة قتلوا فى ضربة جوية من قبل التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة ضد جماعة داعش فى قرية ارشاف بشمال سوريا.

وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان، وهو جماعة مقرها بريطانيا ترصد الصراع فى سوريا من خلال مراقبين محليين، أن طائرات حربية شوهدت تعبر إلى المجال الجوى السورى من تركيا قصفت القرية التى تسيطر عليها داعش، مما ادى إلى مقتل افراد الاسرة السبعة وبينهم خمس نساء وطفل.

وقالت شبكة نشطاء لجان التنسيق المحلية أن عشرة افراد فى القرية قتلوا فى الضربة الجوية.

وأدى التقدم الذى تحققه مؤخرا المعارضة السورية المدعومة من الولايات المتحدة فى مناطق داعش فى شمال سوريا إلى ضغوط على الجماعة المتطرفة. وتقع ارشاف على بعد ثمانية كيلومترات من بلدة مارع شمالى مدينة حلب.