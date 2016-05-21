تقرير في الجول - قصة لاعب فاز بـ 9 دوريات في 8 مواسم وعمره 27 عاما

بعد عام كامل من الغياب للإصابة عاد. الفريق متقدم بأربعة أهداف والوقت أصبح مثاليا لإشراكه كي يكتسب ثقة المباريات.

خورخي خيسوس أشرك لوبومير فيسا متوسط ميدان بنفيكا في الثلث ساعة الأخير من مباراته أمام أكاديميكا في شهر أبريل من عام 2015.

فيسا لم يكن ضيف شرف، فالصربي صاحب الـ 27 عاما لم يحتج سوى لتمهيد الكرة لنفسه فوز نزوله ثم التسديد. تسديدة سكنت الشباك معلنة عن الهدف الخامس وعن عودة صائد بطولات الدوري، ليهتف كل من في الملعب باسمه.

قصة لوبومير فيسا تعود لما هو يسبق ذلك، فاللاعب الملقب بلقب "صائد الدوريات" بدأ حياته الاحترافية مع نادي هايدوك كولا الصربي عام 2006.

قضى معهما موسمين ثم انتقل إلى بارتيزان بيلجراد الصربي في 1 يوليو 2008، ولتبدأ من هنا قصة 8 سنوات خرافية في حياة اللاعب.

مع بارتيزان بيلجراد فاز لوبومير فيسا بثلاثة ألقاب متتالية للدوري الصربي، خاض فيهم 49 مباراة وسجل هدفين.

في عام 2011 كان علي لوبومير فيسا أن يتخذ خطوة أخرى للأمام، وهنا انتقل إلى صفوف كبير اليونان أولمبياكوس.

مع أولمبياكوس كان طبيعيا أن تستمر سلسلة فوز فيسا بلقب الدوري، وفي ثلاث سنوات قضاهم مع أولمبياكوس حقق 3 ألقاب لبطولة الدوري اليوناني، ليصبح رصيده 6 دوريات في عمر الـ 24.

الخطوة الجديدة كانت لبنفيكا في البرتغال هذه المرة، هو كبير أخر في بلاده، لكن بنفيكا حينها لم يكن قد حقق لقب الدوري سوى مرتين منذ موسم 1993/1994 وهو العدد الأقل في تاريخ النسور منذ نشأتهم في 1904.

فيسا انتقل إلى بنفيكا في 2013، وانتقلت معه عدوى التتويجات ببطولة الدوري.

النصف موسم الأول للمحارب الصربي مع بنفيكا لم يكن يلعب فيه بشكل أساسي، لكن رحيل نيمانيا ماتيتش إلى تشيلسي منحه الفرصة للظهور بشكل مستمر.

وخلال ثلاث سنوات لعب لفيسا مع بنفيكا، عاد النسور لسابق عهدهم في السيطرة على الكرة البرتغالية، وفازوا بثلاثة ألقاب متتالية في بطولة الدوري أخرهم هذا الموسم، بواقع ثلاثية في السنة الأولى، ثنائية في السنة الثانية وثنائية أخرى هذا الموسم.

وليكمل فيسا سلسلة من 9 ألقاب متتالية حققها في 8 سنوات منذ 2011 وإلى الآن، وكأنه هو تميمة فوز الفرق بألقاب الدوري.