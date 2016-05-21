بالفيديو - بعد صيام 114 عاما.. هيبرنيان يخطف كأس اسكتلندا من رينجرز بهدف قاتل

نجح فريق هيبرنيان من تحقيق الفوز ببطولة كأس اسكتلندا بعد الفوز المثير الذي حققه على رينجرز 3-2 في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين يوم السبت.

ونجح هيبرنيان في كسر صيام 114 عاما عن الفوز ببطولة الكأس المحلية والتي حققها أخر مرة في موسم 1901-1902.

فيما فشل رينجرز الذي نجح في العودة أخيرا للدوري الممتاز بعد غياب 4 سنوات في تحقيق اللقب الأول بشكل عام منذ 2011.

وشهدت المباراة سيناريو متقلب إذ تبادل الفريقان التقدم على الآخر حتى خطف هيبرنيان هدف الفوز في الدقيقة 92 من عمر المباراة.

وتقدم مبكرا هيبرنيان عن طريق أنتوني ستوكس بعد اختراق من الناحية اليسرى ليسدد في الزاوية البعيدة لمرمى رينجرز.

لكن كيني ميلر مهاجم رينجرز نجح في تعديل النتيجة في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول بتسديدة قوية، وفي الشوط الثاني تقدم رينجرز في الدقيقة 64 بتسديدة قوية من أندريو هاليداي من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك هيبرنيان.

لكن في الدقيقة 80 من عمر المباراة عدل أنتوني ستوكس النتيجة لهيبرنيان بعد أن سجل هدف فريقه الثاني في شباك رينجرز.

وفي الوقت الذي استعد فيه الفريقان للشوطيين الإضافيين خطف ديفيد جراي الفوز لهيبرنيان برأسية حول بها ركنية من الناحية اليمنى في شباك رينجرز ليعلن عن فوز فريقه بالمباراة وكأس اسكتلندا.

شاهد أهداف المباراة