أخبار عاجلة

12 يونيو.. الحكم على ورثة سكرتير "مبارك" بتهمة الكسب غير المشروع -
"عمومية الفتوى والتشريع" تصدر 368 فتوى ورأيا ملزما خلال 6 أشهر -
مقتل صياد في الفيوم أخذًا بالثأر -
جيجز: مانشستر يونايتد يبالغ في الاعتماد على إبراهيموفيتش -
تأجيل دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي لـ8 مايو -
الأهالي يودعون شهيدة الشرطة بـ"المرقسية" بالزغاريد -
الكريملين: لا معلومات لدينا عن عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا -
بالصور.. تشييع جنازة أمين الشرطة "أمنية" إلى مقابر العمود بالإسكندرية -
النيابة الإدارية: «يد العدوان الملحدة وراء تفجيري طنطا والإسكندرية» -
المالية تعلن نتائج طرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - بعد صيام 114 عاما.. هيبرنيان يخطف كأس اسكتلندا من رينجرز بهدف قاتل

Google+ Print
بالفيديو - بعد صيام 114 عاما.. هيبرنيان يخطف كأس اسكتلندا من رينجرز بهدف قاتل بالفيديو - بعد صيام 114 عاما.. هيبرنيان يخطف كأس اسكتلندا من رينجرز بهدف قاتل

نجح فريق هيبرنيان من تحقيق الفوز ببطولة كأس اسكتلندا بعد الفوز المثير الذي حققه على رينجرز 3-2 في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين يوم السبت.

ونجح هيبرنيان في كسر صيام 114 عاما عن الفوز ببطولة الكأس المحلية والتي حققها أخر مرة في موسم 1901-1902.

فيما فشل رينجرز الذي نجح في العودة أخيرا للدوري الممتاز بعد غياب 4 سنوات في تحقيق اللقب الأول بشكل عام منذ 2011.

وشهدت المباراة سيناريو متقلب إذ تبادل الفريقان التقدم على الآخر حتى خطف هيبرنيان هدف الفوز في الدقيقة 92 من عمر المباراة.

وتقدم مبكرا هيبرنيان عن طريق أنتوني ستوكس بعد اختراق من الناحية اليسرى ليسدد في الزاوية البعيدة لمرمى رينجرز.

لكن كيني ميلر مهاجم رينجرز نجح في تعديل النتيجة في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول بتسديدة قوية، وفي الشوط الثاني تقدم رينجرز في الدقيقة 64 بتسديدة قوية من أندريو هاليداي من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك هيبرنيان.

لكن في الدقيقة 80 من عمر المباراة عدل أنتوني ستوكس النتيجة لهيبرنيان بعد أن سجل هدف فريقه الثاني في شباك رينجرز.

وفي الوقت الذي استعد فيه الفريقان للشوطيين الإضافيين خطف ديفيد جراي الفوز لهيبرنيان برأسية حول بها ركنية من الناحية اليمنى في شباك رينجرز ليعلن عن فوز فريقه بالمباراة وكأس اسكتلندا.

شاهد أهداف المباراة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة

بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة

شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي

شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي