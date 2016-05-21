بالصور.. "مصر آمنة" رسالة شباب 22 دولة أفريقية للعالم من شرم الشيخ

أرسل شباب من 22 دولة أفريقية رسالة طمأنينة للعالم بأن " مصر آمنة" وذلك من ميدان السلام بمدينة شرم الشيخ.

يأتي ذلك فى إطار فعاليات "يوم أفريقيا" التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز من خلال مكتب الشباب الأفريقي بالتعاون مع الجمعية الأفريقية والتي تختتم فعاليتها اليوم بشرم الشيخ.

يشار إلى أن المشاركين في إطلاق الرسالة 50 طالبا وطالبة من الأفارقة الوافدين وأبناء الجاليات الأفريقية من دول "إثيوبيا، جنوب السودان، تشاد، ملاوى، إفريقيا الوسطى، أرتيريا، الجزائر، الصومال، بوركينافاسو، تشاد، جنوب أفريقيا، موزمبيق، زامبيا، الكاميرون، بوروندي، رواندا، نيجيريا، كينيا، غينيا، كوناكري، مالي، النيجر" بالإضافة إلى جمهورية مصر العربية.

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