أخبار عاجلة

12 يونيو.. الحكم على ورثة سكرتير "مبارك" بتهمة الكسب غير المشروع -
"عمومية الفتوى والتشريع" تصدر 368 فتوى ورأيا ملزما خلال 6 أشهر -
مقتل صياد في الفيوم أخذًا بالثأر -
جيجز: مانشستر يونايتد يبالغ في الاعتماد على إبراهيموفيتش -
تأجيل دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي لـ8 مايو -
الأهالي يودعون شهيدة الشرطة بـ"المرقسية" بالزغاريد -
الكريملين: لا معلومات لدينا عن عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا -
بالصور.. تشييع جنازة أمين الشرطة "أمنية" إلى مقابر العمود بالإسكندرية -
النيابة الإدارية: «يد العدوان الملحدة وراء تفجيري طنطا والإسكندرية» -
المالية تعلن نتائج طرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. "مصر آمنة" رسالة شباب 22 دولة أفريقية للعالم من شرم الشيخ

Google+ Print
بالصور.. "مصر آمنة" رسالة شباب 22 دولة أفريقية للعالم من شرم الشيخ بالصور.. "مصر آمنة" رسالة شباب 22 دولة أفريقية للعالم من شرم الشيخ
أرسل شباب من 22 دولة أفريقية رسالة طمأنينة للعالم بأن " آمنة" وذلك من ميدان السلام بمدينة شرم الشيخ.

يأتي ذلك فى إطار فعاليات "يوم أفريقيا" التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز من خلال مكتب الشباب الأفريقي بالتعاون مع الجمعية الأفريقية والتي تختتم فعاليتها اليوم بشرم الشيخ.

يشار إلى أن المشاركين في إطلاق الرسالة 50 طالبا وطالبة من الأفارقة الوافدين وأبناء الجاليات الأفريقية من دول "إثيوبيا، جنوب السودان، تشاد، ملاوى، إفريقيا الوسطى، أرتيريا، الجزائر، الصومال، بوركينافاسو، تشاد، جنوب أفريقيا، موزمبيق، زامبيا، الكاميرون، بوروندي، رواندا، نيجيريا، كينيا، غينيا، كوناكري، مالي، النيجر" بالإضافة إلى جمهورية مصر العربية.

مصر آمنة رسالة شباب 22 دولة أفريقية للعالم من شرم الشيخ (1)

مصر آمنة رسالة شباب 22 دولة أفريقية للعالم من شرم الشيخ (2)

مصر آمنة رسالة شباب 22 دولة أفريقية للعالم من شرم الشيخ (3)

مصر آمنة رسالة شباب 22 دولة أفريقية للعالم من شرم الشيخ (4)


>- بالصور.. وزير السياحة للمستثمرين: مصر آمنة وتفعيل الشباك الواحد يذلل العقبات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف

خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف

بابا الفاتيكان يزور مصر في موعده رغم «تفجيرات الكنائس»

بابا الفاتيكان يزور مصر في موعده رغم «تفجيرات الكنائس»

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر