نقابة البيطريين بالإسكندرية توقع برتوكول تعاون مع مستشفى بروك للخيول

عقدت نقابة الأطباء البيطريين بالإسكندرية برئاسة الدكتور سامى عبدالغنى، بروتوكول تعاون مع مستشفى بروك للخيول، اليوم السبت، لتدريب الأطباء البيطريين خلال الفترة المقبلة.

ويتضمن البروتوكول وضع وتنفيذ أنشطة تتضمن حماية ورعاية ورفع المعاناة عن الحيوانات العاملة، ورفع كفاءة مقدمى خدماتها، وحماية البيئة من الملوثات الطبية البيطرية البيولوجية المشاركة فى القوافل البيطرية العلاجية، التى تقوم بها النقابة أو مستشفى بروك، وذلك بالتنسيق بين الطرفين، والمشاركة فى التدريب الصيفى لطلاب الفرقة الرابعة والخامسة لكلية الطب البيطرى، لرفع كفاءتهم فى كيفية التعامل مع الفصيلة الخيلية وكيفية السيطرة عليها بالطرق السليمة، والأخذ بالاعتبار الرفق بالحيوان وحقوقه والتعاون فى الندوات والدورات التدريبية والمؤتمرات العلمية.

وقع البرتوكول من الجانبين، د. سامى عبد الغنى أبو العطا نقيب الأطباء البيطريين بالإسكندرية، والدكتور أحمد إسماعيل مدير مستشفى بروك بالإسكندرية، ويستمر البروتوكول لمدة 4 أعوام.

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