ننشر ماكيت مصنع موبكو المقرر افتتاحه بحضور الرئيس غدا بميناء دمياط

يستعد ميناء دمياط لزيارة مرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى غدا الأحد، لافتتاح توسعات مصنع موبكو للبتروكيماويات ومن المقرر أن يتابع الرئيس ماكيت تم تجهيزة يوضح مبانى وإنشاءات المصنع ومراحل الإنتاج.

يذكر أن اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة يتابع حاليا داخل ميناء دمياط كافة الاستعدادات اللازمة لزيارة الرئيس، كما يقوم الرئيس بافتتاح المستشفى العسكرى بدمياط.

زيارة مرتقبة للرئيس السيسي لدمياط يتفقد خلالها مدينة الأثاث الجديدة

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