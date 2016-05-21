أستاذ أمراض صدرية: السمنة تسبب انقطاع التنفس أثناء النوم وتغير "الجينات"

أزمات الربو تعتبر من أكثر الأمراض التى تصيب الأطفال، كما أن السمنة من المشاكل المنتشرة فى معظم الشعوب ولها تأثيرها السلبى على صعوبة التنفس.

وفى هذا السياق، صرح الدكتور أحمد البتانونى، أستاذ الأمراض الصدرية المهنية، بكلية الطب جامعة القاهرة، وعميد كلية طب بنى سويف سابقاً، بأن السمنة أو زيادة الوزن المفرطة تسبب انقطاع التنفس أثناء النوم.

وأشار البتانونى إلى أن الكثير من الدراسات أثبتت العلاقة بين السمنة وأزمات الربو، لافتاً إلى أن السمنة تؤثر فسيولوجياً وهرمونياً على الجسم، ولها تأثير ضار على الجينات وترفع من فرص الإصابة بالأمراض خاصة الأمراض التنفسية كما أنها ترفع من فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكر من النوع 2.

وأضاف أستاذ الأمراض الصدرية، أن الأمراض الصدرية ترتبط ارتباطا وثيقا بالسمنة إضافة إلى التلوث البيئى والفيروسات والبكتيريا التى تصيب الجهاز التنفسى.

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