3 اسباب وراء ظهور تجاعيد الرقبة

هناك الكثير من السيدات يعانين من تجاعيد منطقة الرقبة في هذا المقال وحصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحه والجمال تعرف على اهم اسباب ظهور تجاعيد منطقة الرقبة وطرق علاجها

تعد تجاعيد الرقبة أولى علامات تقدم السن التي تغزو بشرة المرأة ، حيث أن منطقة الرقبة ذات جلد رقيق وأكثر حساسية مما يجعلها عرضة للترهل والتمدد ، بالإضافة لأنها مركز الحركة وتأثرا بالجاذبية الأرضية التي تتسبب في شد الجلد إلى أسفل ، لذا تحرص المرأة كثيرا على البحث عن سبل العناية بمنطقة الرقبة واستخدام الكريمات والوصفات للحفاظ عليها أكثر شبابا وجاذبية ، لذا يهتم أطباء وخبراء التجميل بتقديم بعض النصائح لحماية الرقبة من التجاعيد والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية :

– أسباب ظهور التجاعيد على الرقبة:

في الغالب تهمل النساء العناية بمنطقة الرقبة وتركز كل اهتمامها على بشرة الوجه من حيث العناية، ولكن في الحقيقة تحتاج الرقبة الى عناية خاصة نظرًا لأن البشرة في تلك المنطقة تكون رقيقة للغاية ويسهل تأثرها بالعوامل الخارجية والداخلية لهذا فإنها تكون معرضة بنسبة أكبر من الوجه لظهور المشكلات الجلدية والمختلفة منها التجاعيد والترهل.

– أشعة الشمس:

إن التعرض لأشعة الشمس يعتبر عامل قوي في ظهور تجاعيد الرقبة حيث تتعرض البشرة إلى الأشعة الفوق بنفسية والتي تسبب تلف لخلايا البشرة ومن ثم تظهر عليها علامات الشيخوخة في سن مبكر.

– التلوث البيئي:

كما أن للتلوث البيئي دور كبير في معاناة جلد الرقبة من الكثير من المشكلات منها التجاعيد وايضًا التدخين يسبب الكثير من المشكلات الصحية والجمالية فهو سبب قوي في تلف البشرة وجفافها وهو ايضًا عامل واضح وكبير لظهور التجاعيد على الرقبة وكلما تقدمت المرأة بالعمر كلما كان القضاء على الشوارد الحرة اقل مما يسبب تلف أكبر بالبشرة وتلك الشوارد يكون التدخين سبب قوي لها.

-الوزن الزائد:

الوزن الزائد والنحافة المفرطة لديهما ايضًا تأثير فعال على البشرة والرقبة، حيث يؤدي خسارة الوزن بشكل كبير بدون اتخاذ التدابير اللازمة في الحفاظ على البشرة في ظهور التجاعيد وترهل الجلد ويظهر هذا بشكل واضح على الرقبة لهذا من الضروري البقاء على وزن مثالي ومعتدل للجسم وتجنبي الرجيم القاسية لإنقاص الوزن بسرعة مع الحرص على ممارسة الرياضة باستمرار لشد الترهلات.

-علاج مشكلة تجاعيد البشرة بطرق طبيعية:

-زيت الزيتون:

يمكن استخدام زيت الزيتون في علاج تجاعيد الرقبة بسهوله احضري ملعقة من زيت الزيتون اضيفيإليها صفار بيضة واحده مع القليل من عصير الليمون الطازج لخلطي المكونات جيدًا ثم افردي الخليط على العنق واتركيه ثلاثة ساعات، ثم اشطفي رقبتكِ بالماء البارد وماء الورد، كرري هذه الطريقة مرة اسبوعيًا وسوف تلاحظين الفرق.

-الفازلين الطبي وصفار البيض:

استخدمي ملعقة من الفازلين الطبي وصفار بيضة وعصير ليمونة كاملة وملعقة من الخميرة البيرة وملعقة أخرى من زيت الزيتون وثلاثة ملاعق صغيرة من الجلسرين الطبي، اولًا عليكِ اذابة الخميرة في عصير الليمون ثم اضيفي إلى الخليط باقي المكونات السابق ذكرها، ثم ابدئي في تطبيق القناع على بشرتك أو على رقبتك اتركي الخليط على بشرتكِ حتى يجف تمامًا وقبل شطفه قومي بفركه بلطف ثم اشطفيه بالماء البارد.

نصائح لمنع ظهور تجاعيد الرقبة

– ينصح بالعناية ببشرة الرقبة جيدا إذ أن الجلد في هذه المنطقة يحتاج للعناية بنفس الدرجة مثل بشرة الوجه ، لذا يوصى باستخدام منتجات العناية الخاصة بمنطقة الرقبة ضمن برنامج العناية اليومية الخاصة بالبشرة .

–احرصي على استخدام واقي الشمس يوميا والذي لا تقل أهميته في الشتاء عن الصيف ، إذ يعمل على حماية الجلد الرقيق في هذه المنطقة من التعرض لأشعة الشمس ، كما ينصح بوضع الكريم الواقي على منطقة الرقبة بالكامل مع عدم اهمال المنطقة الخلفية للرقبة خاصة لأصحاب الشعر القصير .

– استخدام الكريمات المضادة لترهلات الرقبة والتي تعمل على شد الجلد بهذه المنطقة ، وتجديد خلايا البشرة ، مع تجنب استخدام كريمات مكافحة التجاعيد العادية إذ تحتوي على تركيبات مكثفة لا تناسب طبيعة الجلد في منطقة الرقبة والتي تعد أكثر رقة وسماكة .

– استخدام سيروم التفتيح الخاص بمنطقة الرقبة للتخلص من البقع الداكنة واستعادة نضارة البشرة ولونها الموحد الفاتح .

– راعي في توزيع الكريمات المرطبة على الرقبة باستخدام اليدين ، والبدء في وضع الكريم من أسفل الذقن متجهة لأعلى أي عكس اتجاه التجاعيد والترهلات والتي تكون متجهة لأسفل .

– تناول الأغذية الصحية الغنية بمضادات الأكسدة والدهون الصحية ، وينصح باستخدام المكملات الغذائية المضادة للشيخوخة والتي تحتوي على الأوميجا3 ، وفيتامين سي ، إي المفيدان لنضارة وصحة الجلد والبشرة .

– الإقلاع على التدخين ، وذلك للأثر الضار والمدمر لخلايا الكولاجين ، وحرمان البشرة من الأكسجين ، مما يعمل على تلف الخلايا ، واصابتها بالشيخوخة المبكرة وظهور الترهلات والتجاعيد .

– هناك العديد من التمرينات الرياضية المفيدة لشد منطقة الرقبة وتأخير ظهور الترهلات والتجاعيد ، والتي تعمل على تقوية العضلات ، وزيادة وصول الدم المحمل بالغذاء والأكسجين بشكل أفضل في الخلايا .

– الابتعاد قدرا لإمكان عن التوتر والعصبية ، والتعود على ممارسة تمارين الاسترخاء والتنفس العميق ، مما يحد من انتاج المواد الكيمائية الضارة والشوارد الحرة .

طرق الحماية من تجاعيد الرقبة :

لا تهمل ترطيب الجلد :

نشرت المجلة الأوربية للتجميل عام 2013 مجموعة من الأبحاث حول أن جلد الرقبة والصدر أكثر حساسية من جلد الوجه وأفضل طريقة لتأخير ظهور علامات الشيخوخة علي الجلد هو زيادة ليونة الجلد . جلد الرقبة رقيق جداً ويحتوي علي غدد دهنية أقل وعدد أقل من الدهون وهذه عناصر ضرورية لحماية البشرة من العوامل الخارجية وعدد أقل من الخلايا الصباغية ( وهي الخلايا التي تنتج الصباغ الذي يعطي للجلد لونه ويحميها من أشعة الشمس ) .

> فالرقبة تحتاج المزيد من العناية التي يحظي بها الوجه . لذلك، إذا أهملت الرقبة فقد حان الوقت المناسب للعناية بها .

يمكنك تنظيف الرقبة في الصباح والمساء وبعد التنظيف يمكنك تطبيق المرطب والتدليك في حركة دائرية من تحت الذقن لكي يساعدك في تنشيط الدورة الدموية . وفي المساء يمكنك تطبيق كريم مقاومة الشيخوخة الذي تقوم بإستخدامه للوجه أو كريم مخصص للرقبة . ويجب أن تحتوي الكريمات الليلة علي الفيتامينات، المواد المضادة للأكسدة، مثل فيتامين أ، فيتامين ج، فيتامين هـ، البيتا كاروتين وهي مكونات مضادة للشيخوخة ومغذيات تمنع تلف الخلايا .

تقشير الرقبة مرة واحدة في الإسبوع وسيلة فعالة في علاج تجاعيد الرقبة :

يذكر الدكتور روبن اشفيون طبيب الأمراض الجلدية في المركز الطبي لجامعة هاكنساك في نيوجيرسي بأنه يجب تقشير الرقبة مرة واحدة في الإسبوع علي الأقل للحفاظ علي بشرتك خالية من الأوساخ والخلايا الميته مع الحرص علي عدم إستخدام المنتجات التي تحتوي علي مكونات حادة .

إستخدام واقي الشمس :

كشفت دراسة حديثة 2014 تمت في الأكاديمية البريطانية للأمراض الجلدية بأن في حالة عدم تعرض الجلد لشمس يؤدي إلي حدوث 3800 طفرة جلدية وفي حالة التعرض يحدث 10,000 طفرة جلدية وهذا يعني سهولة ظهور أعراض شيخوخة الجلد .

> لذلك يجب أن تستخدم واقي الشمس الذي يحتوي علي عامل حماية SPF للعناية بالبشرة وتطبيقه علي البشرة وخصوصاَ الرقبة بإستمرار .

الحفاظ علي ترطيب الجسم :

يقول جراح التجميل أنتيل دارريك في جامعة هانساك ” مع التقدم في العمر تفقد البشرة قدرتها علي الإحتفاظ بالرطوبة، ومن الضروري الحفاظ علي ترطيب الجسم من الداخل عن طريق شرب المياه طوال اليوم أو الحصول علي الماء من الفواكه والخضروات .

تناول الأسماك الزيتيه أو مكملات زيت السمك :

من الضروري الحفاظ علي التغذية التي تتناولها وخصوصاً الغنية بالمواد المضادة للأكسدة مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية والتي توجد في الأسماك فهي بمثانة عنصر لتجديد شباب الجلد حيث تزيد من إنتاج الكولاجين . يمكنك تناول سمك السلمون، أو الماكريل مرتين في الإسبوع أو تناول مكملات زيت السمك .

> يمكنك أيضاً الحصول علي الأحماض الدهنية من التوت، الرمان، الشاي الأخضر، فهي تساعدك أيضاً علي زيادة المواد المضادة للأكسدة .

التوقف عن التدخين :

يذكر الدكتور مانهاتن جراح الأمراض الجلدية، بأن يجب التوقف عن التدخين لأن يضاعف من ظهور تجاعيد الرقبة ويقلل من إنتاج الكولاجين وبالتالي ظهور تجاعيد الرقبة .

النوم علي الوسادة الصحيحة :

يجب أن تضع في إعتبارك حجم الوسائد التي تنام عليها وتجنب النوم علي الوسائد العالية لأنها تؤدي إلي ظهور تجاعيد الرقبة . لذلك فإن الوسائد الصغيرة تؤدي إلي تباطؤ عملية شيخوخة الجلد

شد جلد الرقبة :

يقول الدكتور يائيل هايلس أخصائي جراحة تجميل الوجه في نيويورك بأن يمكنك تجربة تمارين شد جلد الرقبة لمنع تراكم ترهلات الرقبة التي تؤدي إلي ظهور التجاعيد ومن أبسط تمارين الرقبة هي تدليك الرقبة من خلال إستخدام أحد الزيوت العطرية المفضلة لديك .