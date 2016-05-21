رئيس جامعة القاهرة يتفقد عملية سير الإمتحانات لطلاب كلية الحقوق

تفقد رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار ، سير الإمتحانات لطلاب كلية الحقوق التي بدأت اليوم السبت بالخيام المقامة بملاعب الجامعة والمخصصة لأداء امتحانات طلاب كلية الحقوق على فترة واحدة ، رافقه خلالها نواب رئيس الجامعة، والدكتور عمر سالم عميد كلية الحقوق، والدكتور عبد المنعم زمزم وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

وأطمأن نصار ، خلال جولته على توفير التأمين اللازم للطلاب لأداء امتحاناتهم، وتنظيم عمليات الدخول والخروج للطلاب من الأبواب المؤدية للملاعب حيث مقر اللجان، واطمأن على توفير الإضاءة والتهوية المناسبة فى اللجان، وتواجد الأساتذة والمراقبين، وتوفير سيارات الإسعاف والحماية المدنية.

ووصل رئيس جامعة القاهرة ، لأماكن الإمتحانات في الثامنة والنصف صباحا، وانتظر حتى انتهاء الإمتحانات في الساعة الثانية عشرة ظهرا موعد خروج الطلاب من اللجان، وتحدث معهم حول سير الإمتحانات.

من جهة أخرى .. وعد رئيس جامعة القاهرة الطلاب من ذوى الإحتياجات الخاصة بكلية الحقوق بتوفير لجنة خاصة بهم بالصالة المغطاة بالملاعب ابتداء من الغد، واستطلع نصار آراء الطلاب حول معاملة المراقبين لهم داخل اللجان.

وقال نصار إن الإمتحانات شهدت هدوءا إلى حد كبير، ولم تضبط إلا حالات محدودة من الغش لم تؤثر على سير الإمتحان الذي مر بهدوء مع التزام الطلاب بنظام الإمتحانات، مؤكدا أن امتحانات طلاب كلية الحقوق بالجامعة أقيمت بصفة استثنائية فى الخيام بسبب تزامن امتحانات الكلية مع شهر رمضان المبارك لتقام على فترة واحدة من التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا، فيما تقام امتحانات بقية كليات بالحرم الجامعى بقاعات الإمتحانات.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الخيام المخصصة لامتحانات طلاب كلية الحقوق بالجامعة زودت بكاميرات دوارة للتأمين من ناحية ولمتابعة حالات الغش من ناحية أخرى، كما وفرت الجامعة سيارات اسعاف بجوار لجان الإمتحانات، إلى جانب أفراد الأمن الإدارى لتنظيم الدخول من الأبواب المؤدية للملاعب واللجان.

> ومن المقرر أن يقوم رئيس جامعة القاهرة بجولة لتفقد سير الإمتحانات بمبنى قاعات الإمتحانات بالحرم الجامعى والمبنى التعليمى بالمدينة الجامعية الكائنة بمنطقة “بين السريات”.

أ ش أ