حبس ضابط اصطحب «مدرعة» وقوة أمن لمجاملة شقيقته في مشاجرة بالفيوم

كتب : سعيد بريك

أمرت نيابة سنورس ، برئاسة المستشار احمد عطوه حبس ضابط بمديرية امن الفيوم 4 ايام على ذمة التحقيق ، على خلفية اتهامه باستعمال القسوه واحتجاز مواطن دون وجه حق، ووجهت النيابة للمتهم ترويع المواطنين واستعمال القسوة”، وكانت النيابة قررت حجز المتهم أمس لحين ورود تحريات الأمن العام وعرض المجنى على الطب الشرعى .

كان قد تلقى اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم إخطارا من شرطة نجدة الفيوم مفاده أن النقيب ”د- ع” الضابط بإدارة تأمين الطرق والمنافذ، علم أن شقيقته تشاجرت مع جيرانها وأنهم تعدوا عليها بالسب والشتم، فترك خدمته في تأمين طريق القاهرة - الفيوم ، واصطحب القوة المرافقة له، والمدرعة التي كانت ترافقهم وتوجه إلى شقيقته في إحدى قرى مركز سنورس، وتعدى بالضرب على المواطن “حسين ن س” وعلى زوجته، وأحدث بالأول إصابات بالغة. واحتجازه دون وجه حق

وحرر عن الواقعة المحضر رقم 13367 جنح مركز سنورس لسنة2016