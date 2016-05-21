أخبار عاجلة

12 يونيو.. الحكم على ورثة سكرتير "مبارك" بتهمة الكسب غير المشروع -
"عمومية الفتوى والتشريع" تصدر 368 فتوى ورأيا ملزما خلال 6 أشهر -
مقتل صياد في الفيوم أخذًا بالثأر -
جيجز: مانشستر يونايتد يبالغ في الاعتماد على إبراهيموفيتش -
تأجيل دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي لـ8 مايو -
الأهالي يودعون شهيدة الشرطة بـ"المرقسية" بالزغاريد -
الكريملين: لا معلومات لدينا عن عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا -
بالصور.. تشييع جنازة أمين الشرطة "أمنية" إلى مقابر العمود بالإسكندرية -
النيابة الإدارية: «يد العدوان الملحدة وراء تفجيري طنطا والإسكندرية» -
المالية تعلن نتائج طرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالصور… وزير الخارجية يستقبل وفد مجلس الأمن لبحث الملفات العربية والإفريقية

Google+ Print
بالصور… وزير الخارجية يستقبل وفد مجلس الأمن لبحث الملفات العربية والإفريقية بالصور… وزير الخارجية يستقبل وفد مجلس الأمن لبحث الملفات العربية والإفريقية

وزير الخارجية في الاجتماع مع وفد مجلس الأمن بوزارة الخارجية

استقبل سامح شكري وزير الخارجية اليوم السبت، وفد أعضاء مجلس الأمن الذي يزور حاليًا لعقد لقاء مشترك مع المندوبين الدائمين بجامعة الدول العربية.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن زيارة وفد مجلس الأمن إلى مصر تأتي بمبادرة مصرية خلال رئاسة مصر الحالية لمجلس الأمن، وهي المبادرة الأولى من نوعها لعقد اجتماع مشترك بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية، اتساقًا مع أحكام الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتناول التعاون بين المنظمة الدولية والمنظمات الإقليمية المختلفة.

واشار أبوزيد إلى أن أهمية الزيارة ترجع إلى أنها تتيح الفرصة لأعضاء مجلس الأمن للاطلاع على تقييم ورؤية المندوبين الدائمين في الجامعة وأمينها العام الدكتور نبيل العربي تجاه القضايا العربية المختلفة المطروحة أمام مجلس الأمن.

وحول لقاء وزير الخارجية مع الوفد، أوضح أبو زيد أن اللقاء تناول الملفات العربية والإفريقية الرئيسية المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن، وأهمها القضية الفلسطينية وسوريا وليبيا والصومال وجنوب السودان، مؤكدًا على أن شكري قدم شرحًا مستفيضًا لرؤية مصر وتقيمها لتلك الملفات والتعامل الدولي معها ودور مجلس الأمن في هذا الشأن. وقد أتيحت الفرصة خلال اللقاء لأجراء حوار مفتوح بين وزير الخارجية والمندوبين الدائمين لعدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، تضمن استفسارات محددة أجاب عنها وزير الخارجية.

الجدير بالذكر أن وفد مجلس الأمن يزور مصر في إطار جولة إقليمية تشمل الصومال ، وذلك لدعم السلام والاستقرار والعملية السياسية في الصومال.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف

خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف

بابا الفاتيكان يزور مصر في موعده رغم «تفجيرات الكنائس»

بابا الفاتيكان يزور مصر في موعده رغم «تفجيرات الكنائس»

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر