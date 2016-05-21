بالصور… وزير الخارجية يستقبل وفد مجلس الأمن لبحث الملفات العربية والإفريقية

استقبل سامح شكري وزير الخارجية اليوم السبت، وفد أعضاء مجلس الأمن الذي يزور مصر حاليًا لعقد لقاء مشترك مع المندوبين الدائمين بجامعة الدول العربية.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن زيارة وفد مجلس الأمن إلى مصر تأتي بمبادرة مصرية خلال رئاسة مصر الحالية لمجلس الأمن، وهي المبادرة الأولى من نوعها لعقد اجتماع مشترك بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية، اتساقًا مع أحكام الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتناول التعاون بين المنظمة الدولية والمنظمات الإقليمية المختلفة.

واشار أبوزيد إلى أن أهمية الزيارة ترجع إلى أنها تتيح الفرصة لأعضاء مجلس الأمن للاطلاع على تقييم ورؤية المندوبين الدائمين في الجامعة وأمينها العام الدكتور نبيل العربي تجاه القضايا العربية المختلفة المطروحة أمام مجلس الأمن.

وحول لقاء وزير الخارجية مع الوفد، أوضح أبو زيد أن اللقاء تناول الملفات العربية والإفريقية الرئيسية المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن، وأهمها القضية الفلسطينية وسوريا وليبيا والصومال وجنوب السودان، مؤكدًا على أن شكري قدم شرحًا مستفيضًا لرؤية مصر وتقيمها لتلك الملفات والتعامل الدولي معها ودور مجلس الأمن في هذا الشأن. وقد أتيحت الفرصة خلال اللقاء لأجراء حوار مفتوح بين وزير الخارجية والمندوبين الدائمين لعدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، تضمن استفسارات محددة أجاب عنها وزير الخارجية.

الجدير بالذكر أن وفد مجلس الأمن يزور مصر في إطار جولة إقليمية تشمل الصومال ، وذلك لدعم السلام والاستقرار والعملية السياسية في الصومال.