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نيجيريا تشدد الإجراءات الأمنية حول المنشآت النفطية

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نيجيريا تشدد الإجراءات الأمنية حول المنشآت النفطية نيجيريا تشدد الإجراءات الأمنية حول المنشآت النفطية

أرشيفية

أمر الرئيس النيجيري محمد بخاري بتشديد التدابير الأمنية حول المنشآت النفطية في جنوب البلاد، بعد تصعيد الهجمات التي تهدد البلاد.

و بحسب “سكاي نيوز عربية” فقد أعلن بخاري خلال لقاء مع كبار المسؤولين في شركة “رويال داتش شل” الإنجليزية-الهولندية، “يجب أن نتعامل مع الوضع بكثير من الجدية في دلتا النيجر لأنه يهدد اقتصادنا”.

وجاء في بيان للرئاسة النيجيرية أن رئيس اركان البحرية النيجيرية تولى مهمة اعادة تنظيم وتعزيز القوات المسلحة في دلتا النيجر حتى تواجه بقوة تزايد أعمال التخريب التي تستهدف المنشآت النفطية.

وقال نائب الرئيس النيجيري يمي أوسينباغو إن هذه الهجمات المتكررة أدت إلى تراجع الإنتاج اليومي في نيجيريا، من 1,9 مليون برميل يوميا إلى 1,4 مليون برميل يوميا.

يدذكر أن شركة “رويال داتش شل” قد تعرضت  في الأشهر الاخيرة في نيجيريا لعدد كبير من الهجمات التي نفذتها مجموعة “منتقمو دلتا النيجر”.

 

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