تنظيم ورشة عمل للسيدات عن صناعات “عرجون النخيل” بالوادي الجديد

تنظم وزارة الثقافة ورشة عمل غدًا الأحد، لـ10 سيدات من أبناء واحة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، عن صناعات “عرجون النخيل”.

وقال محسن حسب وكيل مديرية الثقافة الجماهيرية بالوادي الجديد، إن الورشة تتضمن التدريب على صناعات “عرجون النخيل” للفتيات وربات المنزل، بهدف توفير فرص عمل من خلال بيع منتجاتهن، حيث تستمر الورشة لمدة 3 أيام ببيت قرية القصر الإسلامية.

وأوضح محسن أنه سيتم عرض منتجات المتدربات في معرض سنوي يقام بمحافظة القاهرة، خلال الفترة القليلة المقبلة مثل معرض “مصر للابداع “، والذي تشارك فيه حاليًا المديرية من خلال منتجات الخزف والفخار والسجاد والكليم، مع تنظيم معرض محلي لعرض هذه المنتجات بمقر بيت ثقافة قرية القصر الإسلامية.

وأشار محسن إلى أن الهدف من الورشة توفير فرص عمل لربات المنزل، للمساهمة في تحسين دخل الأسرة، وتوفير فرص عمل لهن، وتعظيم الاستفادة من مخلفات النخيل.