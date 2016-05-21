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مقتل 5 أكراد فى تفجير سيارتين مفخختين بريف الحسكة شمال شرقى سوريا

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مقتل 5 أكراد فى تفجير سيارتين مفخختين بريف الحسكة شمال شرقى سوريا مقتل 5 أكراد فى تفجير سيارتين مفخختين بريف الحسكة شمال شرقى سوريا
لقى 5 من قوات الأمن الكردية "الأسايش" مصرعهم، اليوم السبت، جراء تفجير سيارتين مفخختين جنوب رأس العين بريف الحسكة شمال شرق سوريا، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم)، مشيرة إلى أن سلاح الجو السورى شن اليوم غارات جوية على مدينة دير الزور استهدفت تجمعات وأماكن لتنظيم "داعش" جنوب غرب المدينة.

وأفاد مصدر عسكرى أن الضربات الجوية أوقعت العديد من القتلى فى صفوف عناصر "داعش"، مضيفا أن القصف الجوى دمر العديد من الآليات والذخائر.

يُذكر أن القوات السورية تمكنت أمس من القضاء على تجمعات لمسلحى "داعش" فى محيط البانوراما جنوب غرب دير الزور، إضافة إلى تدمير مراكز وآليات جنوب قرية ‫‏المريعية.

وفى درعا، أصيب 4 أشخاص إثر استهداف المجموعات المسلحة أحياء السبيل والمطار والسحارى فى مدينة درعا بالقذائف الصاروخية.
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