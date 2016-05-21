“سسكا موسكو” بطلًا للدوري الروسي للمرة السادسة

توج فريق سسكا موسكو بلقب الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم للمرة السادسة بعد فوزه 1-صفر على “روبن كازان” في الجولة الأخيرة من الموسم اليوم السبت.

وسجل آلان جاجويف الهدف الوحيد بعد 19 دقيقة من البداية لينهي سيسكا موسكو الموسم بفارق نقطتين عن روستوف أقرب ملاحقيه الذي فاز على تريك جروزني 2-صفر.

وسيشارك سسكا في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بينما سيخوض روستوف الدور التمهيدي.

ويعد هذا اللقب هو الثالث لفريق سسكا موسكو تحت قيادة المدرب “ليونيد سلوتسكي” الذي قاده أيضًا إلى لقبي 2013 و2014.