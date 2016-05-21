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القوات الجزائرية تقتل 6 مسلحين شرق البلاد

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القوات الجزائرية تقتل 6 مسلحين شرق البلاد القوات الجزائرية تقتل 6 مسلحين شرق البلاد

عناصر من الجيش الجزائري-أرشيفية

قالت وزارة الدفاع الجزائرية السبت، إن الجيش قتل ستة مقاتلين متشددين خلال عملية عسكرية كبيرة في منطقة غابات شرقي العاصمة.

وقال الجيش في بيان نشرته وكالة ألأنباء الجزائرية إن الستة قتلوا خلال عملية تمشيط للجيش في غابة بعين ترك في منطقة البويرة.

وأضاف أنه قتل ثمانية مقاتلين وألقى القبض على تاسع خلال العملية التي بدأت يوم 17 مايو.

وقتل أكثر من 200 ألف شخص في الحرب الأهلية الجزائرية التي خاضها المتشددون المسلحون ضد إلى أن تفاوض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بشأن اتفاق عفو مع عدة جبهات للمقاتلين فيما بقي مقاتلون آخرون في الجبال.

وكالات

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