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الشرطة الماليزية تعتقل 14 شخصًا على علاقة بتنظيم “داعش”

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الشرطة الماليزية تعتقل 14 شخصًا على علاقة بتنظيم “داعش” الشرطة الماليزية تعتقل 14 شخصًا على علاقة بتنظيم “داعش”

الشرطة الماليزية – أرشيفية

اعتقلت السلطات الماليزية 14 شخصًا يعتقد أن لهم صلات بتنظيم داعش، وذلك أثناء سلسلة من المداهمات في أنحاء عدة ولايات في البلاد الأسبوع الماضي.

وبحسب “رويترز” فقد قال نائب المفتش العام للشرطة نور راشد إبراهيم في بيان إن 8 من المشتبه بهم يعتقد أنهم حولوا أموالًا لداعش في سوريا وجماعة أبو سياف المتشددة في جنوب الفلبين.

ويعتقد أيضًا أن 8 متهمين لهم علاقات بأحد الماليزيين الذي يجند مقاتلين لداعش، والذي قالت عنه الشرطة الماليزية من قبل أنه جند عددًا من الماليزيين لتنفيذ هجوم داخل البلاد.

واعتقل 3 آخرون للاشتباه في ترويجهم لفكر داعش بينما اعتقل رجلان وامرأة بزعم تخطيطهم للسفر إلى سوريا للانضمام للتنظيم هناك.

ونفذت شرطة مكافحة الإرهاب المداهمات في الفترة بين 17 و 20 مايو في 6 ولايات في أنحاء ماليزيا.

 

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