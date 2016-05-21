أخبار عاجلة

12 يونيو.. الحكم على ورثة سكرتير "مبارك" بتهمة الكسب غير المشروع -
"عمومية الفتوى والتشريع" تصدر 368 فتوى ورأيا ملزما خلال 6 أشهر -
مقتل صياد في الفيوم أخذًا بالثأر -
جيجز: مانشستر يونايتد يبالغ في الاعتماد على إبراهيموفيتش -
تأجيل دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي لـ8 مايو -
الأهالي يودعون شهيدة الشرطة بـ"المرقسية" بالزغاريد -
الكريملين: لا معلومات لدينا عن عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا -
بالصور.. تشييع جنازة أمين الشرطة "أمنية" إلى مقابر العمود بالإسكندرية -
النيابة الإدارية: «يد العدوان الملحدة وراء تفجيري طنطا والإسكندرية» -
المالية تعلن نتائج طرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس أستاذ بـ"علوم طنطا" 15 يوما لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية

Google+ Print
حبس أستاذ بـ"علوم طنطا" 15 يوما لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية حبس أستاذ بـ"علوم طنطا" 15 يوما لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية
قرر هشام غلوش رئيس نيابة ثان المحلة، حبس الدكتور محمد محمد عبد المجيد حسن الأستاذ بكلية العلوم جامعة طنطا، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالانضمام لجماعة الإخوان المحظورة التى أٌسست على خلاف أحكام القانون، وحيازته مطبوعات تحريضية.

كان ضباط الأمن الوطنى قد ألقوا القبض على المتهم بعد معلومات بانضمامه لجماعة الإخوان المحظورة، وتم ضبطه وبحوزته مطبوعات تحريضية، وبعرضه على رئيس نيابة ثان المحلة قرر حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تجديد حبس 5 متهمين بالتحريض على التظاهر وتعطيل مؤسسات الدولة بالعباسية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365