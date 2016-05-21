حبس أستاذ بـ"علوم طنطا" 15 يوما لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية

قرر هشام غلوش رئيس نيابة ثان المحلة، حبس الدكتور محمد محمد عبد المجيد حسن الأستاذ بكلية العلوم جامعة طنطا، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالانضمام لجماعة الإخوان المحظورة التى أٌسست على خلاف أحكام القانون، وحيازته مطبوعات تحريضية.

كان ضباط الأمن الوطنى قد ألقوا القبض على المتهم بعد معلومات بانضمامه لجماعة الإخوان المحظورة، وتم ضبطه وبحوزته مطبوعات تحريضية، وبعرضه على رئيس نيابة ثان المحلة قرر حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

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