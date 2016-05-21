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"روسيا اليوم": مقتل قائد بـ"أحرار الشام" فى اشتباكات مع الجيش السورى

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"روسيا اليوم": مقتل قائد بـ"أحرار الشام" فى اشتباكات مع الجيش السورى "روسيا اليوم": مقتل قائد بـ"أحرار الشام" فى اشتباكات مع الجيش السورى
لقى قائد عسكرى من حركة "أحرار الشام" الإرهابية، يدعى إسماعيل على باشا المكنى بـ"أبى ضياء بنش"، اليوم السبت، مصرعه إثر اشتباكات مع القوات السورية فى تلة الحدادة فى ريف اللاذقية.

وذكرت قناة (روسيا اليوم ) مصارد من المقربة من حركة "أحرار الشام" الإرهابية قولها على مواقع التواصل الاجتماعى قولها "إن إسماعيل على باشا قتل فى ريف اللاذقية".

يذكر أن القوات السورية تشن عمليات عسكرية متتالية لاستعادة تلة الحدادة فى ريف اللاذقية، وإنهاء سيطرة فصائل المعارضة على ريف اللاذقية الشمالي، علما بأن الجيش السورى تمكن من استعادة السيطرة على معظم المواقع هناك.

وتمكنت القوات السورية من السيطرة على بلدات وقرى بالقطاع الجنوبى للغوطة الشرقية بالكامل بعد أن تمكنت من دخول بلدة دير العصافير، وانسحاب كامل لمقاتلى جيش الإسلام والفصائل المتحالفة معه.
>وشنت طائرات الجيش الحربية عشرات الغارات، مستهدفة مراكز مسلحى جيش الإسلام.
>جدير بالذكر أن الصراع بين الفصائل المتشددة داخل الغوطة على أشده، حيث بلغ عدد قتلى الأطراف المتصارعة هناك نحو 1000 مقاتل.
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مصر 365