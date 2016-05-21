رئيس وزراء الصين يعزي مصر وفرنسا في كارثة الطائرة المحطمة

أعرب رئيس مجلس الدولة الصيني (رئيس الوزراء) لي كه تشيانج عن تعازيه لرئيس الوزراء شريف إسماعيل وكذا لرئيس وزراء فرنسا مانويل فالس في ضحايا كارثة تحطم طائرة مصر للطيران في الرحلة رقم “أم أس 804″.

وأفاد الإعلام الرسمي الصيني اليوم السبت بأن لي أعرب فى رسالتيه لنظيريه المصرى والفرنسى عن خالص تعازيه في ضحايا تلك الفاجعة وخالص تعاطفه مع عائلاتهم.

كانت الطائرة قد اختفت من على شاشات الرادار فجر أمس الأول الخميس في الساعة 2:45 صباحا بالتوقيت المحلي للقاهرة وهى في طريقها من باريس للقاهرة, وكان على متنها 66 شخصا من بينهم 30 مصريا و15 فرنسيا.

أ ش أ