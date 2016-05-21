محكمة النقض تقضى ببراءة 35 طالبا إخوانيا بـ"أحداث عنف جامعة الأزهر الأولى"

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، ببراءة 35 طالبا من المنتمين للإخوان، من الاتهامات المنسوبة إليهم بالتورط فى أحداث العنف التى وقعت بجامعة الأزهر نهاية شهر ديسمبر 2013.

كانت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، أصدرت حكما فى القضية رقم 7452 لسنة 2013، بتأييد حبس الطلاب 5 سنوات، وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، لضلوعهم فى أعمال الشغب والفوضى التى شهدتها جامعة الأزهر بتاريخ 29 ديسمبر 2013.

وأسندت النيابة العامة للطلاب، تهم بارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، والتظاهر بدون تصريح من الجهات المختصة، ومقاومة السلطات، وإتلاف الممتلكات العامة، وحيازة مفرقعات وزجاجات مولوتوف.

محكمة النقض تلغى سجن 29 إخوانيا 5 سنوات وتعيد محاكمتهم بـ"أحداث النزهة"

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