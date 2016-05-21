أخبار عاجلة

12 يونيو.. الحكم على ورثة سكرتير "مبارك" بتهمة الكسب غير المشروع -
"عمومية الفتوى والتشريع" تصدر 368 فتوى ورأيا ملزما خلال 6 أشهر -
مقتل صياد في الفيوم أخذًا بالثأر -
جيجز: مانشستر يونايتد يبالغ في الاعتماد على إبراهيموفيتش -
تأجيل دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي لـ8 مايو -
الأهالي يودعون شهيدة الشرطة بـ"المرقسية" بالزغاريد -
الكريملين: لا معلومات لدينا عن عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا -
بالصور.. تشييع جنازة أمين الشرطة "أمنية" إلى مقابر العمود بالإسكندرية -
النيابة الإدارية: «يد العدوان الملحدة وراء تفجيري طنطا والإسكندرية» -
المالية تعلن نتائج طرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

محكمة النقض تقضى ببراءة 35 طالبا إخوانيا بـ"أحداث عنف جامعة الأزهر الأولى"

Google+ Print
محكمة النقض تقضى ببراءة 35 طالبا إخوانيا بـ"أحداث عنف جامعة الأزهر الأولى" محكمة النقض تقضى ببراءة 35 طالبا إخوانيا بـ"أحداث عنف جامعة الأزهر الأولى"
قضت محكمة النقض، اليوم السبت، ببراءة 35 طالبا من المنتمين للإخوان، من الاتهامات المنسوبة إليهم بالتورط فى أحداث العنف التى وقعت بجامعة الأزهر نهاية شهر ديسمبر 2013.

كانت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، أصدرت حكما فى القضية رقم 7452 لسنة 2013، بتأييد حبس الطلاب 5 سنوات، وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، لضلوعهم فى أعمال الشغب والفوضى التى شهدتها جامعة الأزهر بتاريخ 29 ديسمبر 2013.

وأسندت النيابة العامة للطلاب، تهم بارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، والتظاهر بدون تصريح من الجهات المختصة، ومقاومة السلطات، وإتلاف الممتلكات العامة، وحيازة مفرقعات وزجاجات مولوتوف.

محكمة النقض تلغى سجن 29 إخوانيا 5 سنوات وتعيد محاكمتهم بـ"أحداث النزهة"
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365