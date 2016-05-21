مصادر إعلامية: أنباء عن تحديد موقع الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة

أفادت فضائية سكاى نيوز فى نبأ عاجل لها، أن هناك أنباء عن تحديد موقع الصندوقين الأسودين للطائرة المصرية المنكوبة.

كان وزير الطيران المدنى شريف فتحى، أكد أنه يرحب بأى جهة تنطبق عليها الشروط للمشاركة مع فريق التحقيق فى حادث طائرة مصر للطيران المنكوبة، وأن فرنسا هى الدولة الوحيدة التى تشارك حاليا فى التحقيقات حتى الآن، حيث تشارك فرنسا بفريق عمل يضم عدد من الخبراء الفرنسيين بالإضافة إلى الممثل المعتمد لدولة الصانع والمصمم للطائرة والمشارك فى أعمال لجنة التحقيق وفقا للتشريعات الدولية، لافتا إلى أن إنجلترا أبدت رغبتها فى المشاركة فى التحقيقات لوجود راكب بريطانى على الطائرة.

كانت طائرة مصر للطيران، القادمة من مطار باريس إلى مطار القاهرة اختفت من على شاشات الرادار، الخميس الماضى، وذلك قبل دخولها المجال الجوى المصرى، وكان على متنها 59 راكبا و10 من أفراد طاقمها.

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