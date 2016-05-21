أخبار سوريا اليوم.. الأمم المتحدة تدعو لتنسيق العمليات ضد الإرهابيين فى سوريا

أخبار سوريا اليوم

>دعت الأمم المتحدة، إلى تنسيق العمليات ضد الجماعات الإرهابية فى سوريا، وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان ديوجاريك - تعليقا على اقتراح روسيا المقدم للولايات المتحدة حول توجيه ضربات جوية مشتركة إلى مواقع تنظيم جبهة النصرة فى سوريا: "بلا شك أعتقد أنه من المهم جدا القيام بتنسيق الأعمال الرامية إلى محاربة الجماعات الإرهابية فى سوريا بأفضل طريقة".

وميدانيا أعلن مصدر عسكرى مقتل 125 إرهابيا على الأقل بين صفوف تنظيم "جبهة النصرة" و"حركة أحرار الشام الإسلامية" وتدمير عربات وآليات مزودة برشاشات ثقيلة بريف حماة الجنوبى والشمالى.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) نقلا عن المصدر أن وحدات من الجيش والقوات المسلحة فكت فى عمليات نوعية الطوق عن محطة الزارة لتوليد الكهرباء ودحرت المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم "جبهة النصرة" و"حركة أحرار الشام الإسلامية" إلى عمق بلدة حر بنفسه فى الريف الجنوبى، وأن العمليات أدت إلى سيطرة وحدات الجيش على جميع النقاط والمواقع المهمة شمال وشرق بلدة حر بنفسه بعد القضاء على أكثر من 100 إرهابى وتدمير 10 عربات مزودة برشاشات متنوعة.

أخبار سوريا اليوم

>بينما قال وزير الخارجية الإيرانى، محمد جواد ظريف، إن ما نشاهده من أعمال عنف فى باريس اليوم، هو امتداد للعنف الموجود فى سوريا، ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية الرسمية، اليوم السبت، عن ظريف قوله إن “مستقبلنا جميعًا مرتبط ببعض وهذه حقيقة لا مفر لأحد منها فجميعا ركاب سفينة واحدة”، لافتًا إلى أن “إيران والإسلام يؤكدان على الحقوق والالتزام بها، إذ لا مكان للعنف والتطرف فى ثقافتنا”.

فيما توعد الأمين العام لجماعة حزب الله الشيعية اللبنانية حسن نصر الله، بتواجد أقوى وأكبر للجماعة فى سوريا وإرسال عدد أكبر من السابق من القادة بعد مرور أسبوع على مقتل قائده العسكرى مصطفى بدر الدين قرب دمشق.

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