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عودة الموقوفين لقائمة الإسماعيلي استعدادا لدربي القناة أمام المصري

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عودة الموقوفين لقائمة الإسماعيلي استعدادا لدربي القناة أمام المصري عودة الموقوفين لقائمة الإسماعيلي استعدادا لدربي القناة أمام المصري

شهدت قائمة الإسماعيلي عودة اللاعبين الموقوفين استعدادا لمواجهة المصري في دربي القناة بالدوري المصري الممتاز يوم الأحد.

وكان السداسي حسني عبد ربه وسعد حسني وبهاء مجدي وإسلام جمال وأحمد سمير ومحمود متولي قد تم إيقافه في الفترة الماضية وتحويله للتحقيق على خلفية امتناعه عن التدريبات بسبب أزمة المستحقات.

وغاب عن القائمة من ضمن السداسي فقط أحمد سمير المعار من الزمالك والذي تم خصم 50% من قيمة عقده كعقاب عما بدر منه. (طالع غرامات الإدارة للاعبي الإسماعيلي)

وسيدخل المدرب خالد القماش المباراة بقائمة مكونة من:

حراس المرمى: محمد عواد ومحمد مجدي.

الدفاع: سعد حسني وأحمد سمير فرج وعبد الرحمن حسان و محمود متولي وإسلام جمال وبهاء مجدي.

الوسط: محمد فتحي وحسني عبد ربه وعماد حمدي ومصطفى عفروتو وإبراهيم حسن وكريم بامبو وأحمد جمال.

الهجوم: مروان محسن وكينيث وإيمانويل باناهيني.

وخسر الدراويش مباراتيه الأخيرتين في الدوري أمام للمقاصة 3-2 واتحاد الشرطة 2-صفر ليتراجع إلى المركز الخامس برصيد 45 نقطة مبتعدا عن وادي دجلة الثالث بـ4 نقاط.

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