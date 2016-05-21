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خبر في الجول - الزمالك يدرس بدء التفاوض لضم ميدو جابر من المقاصة

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خبر في الجول - الزمالك يدرس بدء التفاوض لضم ميدو جابر من المقاصة خبر في الجول - الزمالك يدرس بدء التفاوض لضم ميدو جابر من المقاصة

يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك التقدم بطلب رسمي لنادي مصر للمقاصة من أجل ضم محمد جابر "ميدو" صانع ألعاب الفريق خلال الفترة المقبلة.

ميدو جابر يقدم مستوى رائع مع الفريق الفيومي خلال الفترة الأخيرة، وصنع العديد من الأهداف، وفي المقابل كان الزمالك قد تقدم بطلب لضم عمرو بركات ومحمود عبد العاطي "دونجا" ومحمود وحيد ثلاثي الفريق.

وعلم FilGoal.com أن أحد أعضاء مجلس إدارة الزمالك اقترح التعاقد مع ميدو جابر فقط وإلغاء الصفقة الثلاثية، أو ضم ميدو جابر بجانب اسم أخر بين الثلاثي فقط.

ويرغب مجلس إدارة الزمالك في حسم الأمور سريعا والاستقرار على الأسامي التي سيضمها الفريق خلال الانتقالات الصيفية.

ومن جانب مصر للمقاصة، فترحب إدارة النادي ببيع لاعبيها لكن بشرط دفع المقابل المادي المناسب من قبل نادي الزمالك.

ومن المنتظر أن تعقد لجنة التعاقدات بنادي الزمالك جلسة خلال الساعات المقبلة لمناقشة ملف صفقات الفريق وتحديد اللاعب المناسب الذي سيتم التعاقد معه.

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