تقرير- توتنام يقترب من إسلام سليماني

قالت صحيفة دايلي ميل الإنجليزية إن توتنام ثالث الدوري المحلي بات قريبا من ضم المهاجم الجزائري إسلام سليماني لاعب سبورتينج لشبونة البرتغالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة قد تتكلف 15 مليون يورو.

وكانت الصحيفة البرتغالية الشهيرة إيبولا قد أكدت أن سليماني أصبح على وشك الرحيل من سبورتينج، وأن وجهته المقبلة ستكون على الأرجح الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت الصحيفة إن الدولي الجزائري يستعد لترك منزله في البرتغال، وأشارت إلى أن الشرط الجزائي في عقده يقدر بـ30 مليون يورو.

وينتهي تعاقد سليماني مع سبورتينج في 2020، فكان قد انتقل للفريق من شباب بلوزداد في صيف عام 2013.

وقدم مهاجم ثعالب الصحراء الأول موسما رائعا مع سبورتينج سجل خلاله 31 هدفا في 46 مباراة بكل البطولات. فهو ثاني هدافي الدوري البرتغالي برصيد 27 هدفا بعد جوناس البرازيلي صاحب الـ32 هدفا.