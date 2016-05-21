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مرتضى منصور: الزمالك يرحب بالحل الودي مع أهلي جدة في قضية عبد الشافي

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مرتضى منصور: الزمالك يرحب بالحل الودي مع أهلي جدة في قضية عبد الشافي مرتضى منصور: الزمالك يرحب بالحل الودي مع أهلي جدة في قضية عبد الشافي

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن ناديه يرحب بالحل الودي مع أهلي جدة في قضية مستحقات عبد الشافي على الرغم من حصوله على حكم ضد النادي السعودي من الفيفا.

الزمالك أكد لـFilGoal.com يوم الخميس أنه حصل على حكم بإلزام النادي السعودي بدفع مليون و300 ألف دولار + 5% غرامة تأخير".

وقال مرتضى منصور في تصريحات صحفية "رغم حصولنا على حكم رسمي من الفيفا لكنني حزين بسبب الأمر لأننا نتعامل مع ناد ينتمي لدولة شقيقة أكن لها كل التقدير".

وأضاف "لكن مجلس إدارة الزمالك يحافظ على حقوق النادي أولا وأخيرا".

وتابع "انتظرنا أكثر من مرة أن يفي مسؤولو أهلي جدة بالوعد ويمنحونا مستحقات صفقة عبد الشافي لكن الأمر تأخر".

وأردف "رغم كل ما حدث لكنني أرحب بالحل الودي مع أهلي جدة وأدعو مسؤولي النادي لزيارة ونادي الزمالك وحل المشكلة".

أهلي جدة كان قد ضم محمد عبد الشافي عام 2014 مقابل 3 ملايين دولار إلا أن الزمالك لم يحصل على القسط الثاني من الصفقة والبالغ مليون و300 ألف.

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