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بالصور.. خبيرة كيمياء حيوية: تحليل جديد يتعرف على 55 نوعا من الحساسية

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بالصور.. خبيرة كيمياء حيوية: تحليل جديد يتعرف على 55 نوعا من الحساسية بالصور.. خبيرة كيمياء حيوية: تحليل جديد يتعرف على 55 نوعا من الحساسية
انطلق اليوم المؤتمر الأول للتوعية بأنواع الحساسية المختلفة وشرحها وكيفية التعامل معها للحد من المشكلات التى يتعرض لها مرضى الحساسية فى .

وقالت الدكتورة نسمة التلاوى، مدرس مساعد كيمياء حيوية فى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، "يوجد فى العالم أكثر من 500 نوع من الحساسية الهدف من اليوم التوعية من مرض الحساسية التى بدأت فى الانتشار الفترة الأخيرة، والتشخيص فى غالبية الأحيان لا يكون صحيحا نظرا لذهاب المرضى للعديد من الأطباء وبعد فترة طويلة يعرف أنه يعانى من الحساسية".

وأضافت: فى حالة إصابة الأطفال بالحساسية تشعر الأم والأسرة بأكملها أنها منعزلة عن العالم نظرا لعدم وعيهم الكافى الذى يجعلهم يحولون حياتهم لطريقة صحيحة تتناسب مع نوع حساسية طفلهم، وتزداد المشكلات عند وصول الطفل إلى عمر المدرسة وعدم وعى المدرسة بخطوات التعامل مع الطفل الذى يعانى من الحساسية.

وأشارت إلى أن أكبر مشكلة تواجه الأم المصرية هو استماعها إلى نصائح الأقارب والجيران على سبيل المثال إذا كان الطفل يعانى من حساسية الفول فتقول الأم لابنتها ما تحرميش الطفل من حاجة فتبدأ فى إطعامه الفول وتتدهور حالته ويصاب بالمضاعفات.

وعن طرق اكتشاف الحساسية الحديثة فى مصر، قالت: "هناك تحليل معروف فى العالم منذ عامين متوفر الآن فى مصر يطلق عليه اسم "ايمونو كاب ايزاك" يستطيع من عينة الدم الواحدة اكتشاف 55 نوعا من الحساسية، و90% من مسببات حساسية الطعام تحدث من البيض واللبن والقمح والفول الصويا والفول السودانى والسمك والجمبرى والمكسرات".

المؤتمر الأول للتوعية بأنواع الحساسية المختلفة (1)

المؤتمر الأول للتوعية بأنواع الحساسية المختلفة (2)

المؤتمر الأول للتوعية بأنواع الحساسية المختلفة (3)

المؤتمر الأول للتوعية بأنواع الحساسية المختلفة (4)

المؤتمر الأول للتوعية بأنواع الحساسية المختلفة (5)

المؤتمر الأول للتوعية بأنواع الحساسية المختلفة (6)

المؤتمر الأول للتوعية بأنواع الحساسية المختلفة (7)

المؤتمر الأول للتوعية بأنواع الحساسية المختلفة (8)

المؤتمر الأول للتوعية بأنواع الحساسية المختلفة (9)

المؤتمر الأول للتوعية بأنواع الحساسية المختلفة (10)

المؤتمر الأول للتوعية بأنواع الحساسية المختلفة (11)

المؤتمر الأول للتوعية بأنواع الحساسية المختلفة (12)

المؤتمر الأول للتوعية بأنواع الحساسية المختلفة (13)

المؤتمر الأول للتوعية بأنواع الحساسية المختلفة (14)

المؤتمر الأول للتوعية بأنواع الحساسية المختلفة (15)

المؤتمر الأول للتوعية بأنواع الحساسية المختلفة (16)

المؤتمر الأول للتوعية بأنواع الحساسية المختلفة (17)

المؤتمر الأول للتوعية بأنواع الحساسية المختلفة (18)

المؤتمر الأول للتوعية بأنواع الحساسية المختلفة (19)

المؤتمر الأول للتوعية بأنواع الحساسية المختلفة (20)

المؤتمر الأول للتوعية بأنواع الحساسية المختلفة (21)

المؤتمر الأول للتوعية بأنواع الحساسية المختلفة (22)

المؤتمر الأول للتوعية بأنواع الحساسية المختلفة (23)

المؤتمر الأول للتوعية بأنواع الحساسية المختلفة (24)

المؤتمر الأول للتوعية بأنواع الحساسية المختلفة (25)


>- وإحنا داخلين على الصيف.. احذر من "حساسية الحشرات"

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مصر 365

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