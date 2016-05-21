الأوقاف: تخصيص مترجم إشارة ببعض المساجد لترجمة خطبة الجمعة لذوي الاحتياجات الخاصة

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن الوزارة ستخصص عددا من خطب الجمعة للحديث عن عناية الإسلام بذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك تخصيص مترجم إشارة بعدد من المساجد الكبرى بالمحافظات بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لترجمة خطبة الجمعة لضعاف السمع، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بذوي الاحتياجات الخاصة.

جاء ذلك في كلمة وزير الأوقاف خلال الاحتفالية التي نظمتها وزارة الأوقاف بديوان عام الوزارة اليوم السبت لتكريم ذوي الاحتياجات الخاصة من حفظة القرآن الكريم، بحضور الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن وقيادات وزارتي الأوقاف والتضامن وأهالي المتسابقين.

وطالب وزير الأوقاف بسن تشريع يجرم استغلال المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة بشكل يؤذي مشاعر المواطنين حتى من أولياء أمورهم .. منتقدا بعض أولياء الأمور الذين يستغلون أطفالهم المعاقين في أعمال غير مقبولة تؤذي مشاعر الآخرين غير أن هذا لا يعني أنها ظاهره عامة لأن هناك أولياء أمور يحسنون تربيتهم .. مشددا على أن الأوقاف تتعاون مع كل مؤسسات الدولة بما يخدم الوطن والمواطنين ويحقق المصلحة العامة.

من جانبها، أكدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي – في كلمتها خلال الاحتفالية – التنسيق الكامل بين وزارتي التضامن والأوقاف في العديد من المجالات وخاصة على مستوى القرى والمديريات الإقليمية فيما يخص قواعد البيانات الخاصة بالفقراء والمحتاجين والأيتام لضمان وصول الدعم للمستحقين.

وأضافت والي أن هناك تنسيقا مع وزارة الأوقاف لإمداد الجمعيات الأهلية التي تقوم بتحفيظ القرآن بالمحفظين الأكفاء من أبناء الأوقاف وكذلك تدريب البعض الآخر للعمل على حفظ كتاب الله وفهمه بطريقة صحيحة بعيدا عن أصحاب الفكر المتشدد الذين يستغلون النشء لنشر أفكارهم المتطرفة .. مشيرة إلى المشروعات الاجتماعية التي تقوم بها الوزارة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة لدمجهم في المجتمع.

أ ش أ