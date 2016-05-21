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انتشال جثة طالب غريق بنهر النيل والبحث عن آخر حاول إنقاذه بسوهاج

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انتشال جثة طالب غريق بنهر النيل والبحث عن آخر حاول إنقاذه بسوهاج انتشال جثة طالب غريق بنهر النيل والبحث عن آخر حاول إنقاذه بسوهاج

أرشيفية

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بسوهاج برئاسة النقيب هيثم فوزى، اليوم السبت، من انتشال جثة طالب جامعى بكلية التربية بجامعة سوهاج والذي لقى مصرعه غرقا بنهر النيل، بينما تكثف جهودها من أجل انتشال جثة أخرى حاول إنقاذه.

وكان اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا بغرق شخصين فى نهر النيل خلف نادى القضاة بمدينة ناصر.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهرى بقيادة العميد علاء السعيد، مدير إدارة الحماية المدنية والإنقاذ النهرى، وتم انتشال جثة “محمود رشدى بخيت” 21سنة طالب بكلية التربية بجامعة سوهاج، بينما يكثف رجال الإنقاذ من جهودهم لاستخراج الجثة الثانية التى يرجح أن تكون لأحد زملاء الطالب بجامعة سوهاج، وقد تحرر محضر بالواقعة، وتم نقل جثة الطالب لمشرحة مستشفى جامعة سوهاج وجار العرض على النيابة العامة.

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