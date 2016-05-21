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برشلونة يمدد عقده مع شركة “نايك” حتى عام 2026

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برشلونة يمدد عقده مع شركة “نايك” حتى عام 2026 برشلونة يمدد عقده مع شركة “نايك” حتى عام 2026

برشلونة يمدد عقده مع شركة “نايك” حتى عام 2026

توصل فريق برشلونة الإسباني إلى تمديد عقده مع شركة “نايك”، لتوريد ملابس وأدوات الفريق، في صفقة وصفتها وسائل إعلام إسبانية بأنها من بين الأكبر على مستوى العالم.

وأصدر النادي الكتالوني بيانًا، قال فيه إن تفاصيل العقد سيتم تحديدها تفصيلًا خلال انعقاد الجمعية العمومية المقبلة للنادي.

وقال برشلونة في بيانه: “برشلونة ونايكي مددا عقد الرعاية الحالي بينهما الذي كان مقررًا أن ينتهي في 30 يونيو 2018. الاتفاق طويل المدى يشكل علامة فارقة في كرة القدم العالمية، وقد جاء نتيجة شراكة ناجحة للغاية”.

وبحسب ” سكاي نيوز عربية” فقد قدرت صحف تصدر في المدينة الصفقة بـ 155 مليون يورو في الموسم، وأنها تستمر حتى 2026.

وقال خوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة: “نحن سعداء للغاية بهذا الاتفاق الجديد، وعلى ثقة بأننا سنتمكن من الاحتفال بالنجاح باستمرار سويا”.

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