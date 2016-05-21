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إغلاق المدارس بولاية راجستان الهندية بعد ارتفاع درجات الحرارة لـ51 درجة

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إغلاق المدارس بولاية راجستان الهندية بعد ارتفاع درجات الحرارة لـ51 درجة إغلاق المدارس بولاية راجستان الهندية بعد ارتفاع درجات الحرارة لـ51 درجة

أرشيفية لارتفاع درجة الحرارة

أغلقت السلطات الهندية اليوم السبت المدارس وخصصت أماكن بالمستشفيات لعلاج المصابين بضربات الشمس في ولاية راجستان الغربية بعد تسجيل درجة حرارة بلغت 51 درجة وهي الأعلى في تاريخ البلاد .

وذكرت “إيه بي سي” الأمريكية أن السلطات بدأت عمليات رش المياه في الشوارع في محاولة لكسر حدة الموجة الحارة التي تواجهها ولاية راجستان الصحراوية ، بالإضافة لارسال قطار محمل بالمياه إلى الولاية.

واستقبلت مستشفيات الولاية العديد من المصابين بضربات الشمس جراء الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

ومن المحتمل أن تنكسر حدة الموجة الحارة مع هبوب العواصف الرملية الأسبوع المقبل والتي قد تسهم في خفض درجات الحرارة.

يشار إلى أن الهند قد أعلنت أمس الجمعة عن تسجيل أعلى درجة حرارة في تاريخ البلاد بمدينة فالودي بولاية راجستان الهندية.

أ ش أ

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