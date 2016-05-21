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محمد بن زايد يعزي الرئيس المصري في ضحايا الطائرة المنكوبة

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محمد بن زايد يعزي الرئيس المصري في ضحايا الطائرة المنكوبة محمد بن زايد يعزي الرئيس المصري في ضحايا الطائرة المنكوبة

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالا هاتفيا مع فخامة الرئيس عبدالفتاح رئيس جمهورية العربية الشقيقة اعرب سموه فيه عن خالص تعازيه ومواساته في ضحايا طائرة مصر للطيران التي كانت قادمة من باريس وتحطمت فوق البحر المتوسط .

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا مع مصر في هذا الحادث الأليم ووقوفها إلى جانبها وذلك في إطار العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه أعرب فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومواقف دولة الإمارات المشرفة والداعمة لمصر وشعبها.

كما جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

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