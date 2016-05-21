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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائماً جزئياً ومغبراً بوجه عام والرياح معتدلة الى نشطة السرعة على اليابس وقوية فوق البحر مثيرة للغبار والأتربة خاصة على المناطق المكشوفة مع انخفاض آخر في درجات الحرارة وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر خاصة على المناطق الداخلية.

حركة الرياح : جنوبية غربية - شمالية غربية / 20 - 40/45 كم/ساعة على اليابسة وتكون شمالية غربية / 40 - 50 / 55 كم/ساعة فوق البحر.

البحر .. شديد الاضطراب .. مضطرب .. بارتفاع من ثلاثة أقدام إلى خمسة وستة أقدام قرب الساحل ومن سبعة أقدام إلى تسعة وعشرة أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثانية وخمس دقائق مساء وأدنى جزر عند الساعة السابعة و50 دقيقة صباحا وفي تمام الساعة السابعة وخمس دقائق مساء .

                            درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    35       26              80       25 .
> دبي                        36      27              85       30 .
> الشارقة                   36      25              80       30.
> عجمان                    37      20              85       30.
> أم القيوين                36       24             85        35 .
> رأس الخيمة             37       23             80        20 .
> الفجيرة                   42       32             70       15.
> العين                     39       24              80       15 .
> ليوا                       37      23               90       20 .
> الرويس                  33      25               75       30 .
> السلع                    34       26               80       30.
> دلما                      34      27               75       35 .
> طنب الصغرى          33      27               85       35 .
> طنب الكبرى            33      27               85       35 .
> أبوموسى               33       28               85       30.
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