اتفاق على تعزيز العمل المشترك بين الجامعة العربية ومجلس الأمن

أفاد البيان الختامى للاجتماع التشاورى المشترك الذى عقد اليوم السبت على مستوى المندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية ونظرائهم فى مجلس الأمن الدولى، بأنه جرى خلال الاجتماع الذى يعقد لأول مرة بين الجانبين بحث جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بتطورات القضية الفلسطينية وعملية السلام فى الشرق الأوسط.

وأوضح البيان أنه تم كذلك استعراض مستجدات الأوضاع فى ليبيا والصومال، إضافة إلى التداول فيما يواجه المنطقة والعالم من تحديات نتيجة لتزايد أعداد اللاجئين والنازحين وأنشطة الهجرة غير الشرعية، وتداعيات كل ذلك على مستقبل الأمن والسلم الإقليمى والدولى.

وأشار البيان إلى الكلمة التى ألقاها الدكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية أمام الاجتماع، والتى أكد فيها أهمية تعزيز قنوات التعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية حول مختلف القضايا المطروحة، والتى تتصل بتحقيق السلم والأمن والاستقرار فى المنطقة العربية والعالم.

كما أشار البيان إلى تأكيد الأمين العام على ضرورة إعادة النظر فى آليات عمل مجلس الأمن لتمكينه من الاضطلاع بالمسئوليات الملقاة على عاتقه فيما يتعلق بالتعامل مع الأزمات التى تهدد السلم والأمن الدولى وحل المنازعات بالطرق السلمية، مشيرا إلى الدور المهم الذى تضطلع به المنظمات الإقليمية فى هذا الشأن وهو ما جرى التأكيد عليه فى ميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية.

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