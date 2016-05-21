مسلحون يعتدون على قوات الأمن العراقية بعد اقتحام المنطقة الخضراء

ذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة أن مجموعات مسلحة استغلت الوضع الأمنى وتداعيات اقتحام المتظاهرين للمنطقة الخضراء وسط بغداد أمس الجمعة، وقامت بسرقة محال لبيع الذهب واعتدت على عناصر قوات الأمن فى العاصمة العراقية.

وقالت الخلية فى بيان صحفى السبت أنه نتيجة " أحداث الشغب" التى حدثت من قبل من وصفتهم "المندسين" بين المتظاهرين حدثت بعض التداعيات السيئة وأهمها قيام مجموعة مسلحة بإطلاق النار على الجندى محمد على حسين مرهون، الذى تم نقله إلى المستشفى فى حالة خطرة، وقيام مجموعة مسلحة اخرى فى منطقة العلاوى باغتيال الشرطى حيدر محمد حسن الذى يعمل بقطاع النجدة.

وأضافت كما قامت مجموعة مسلحة بإطلاق قذائف "هاون" على مصرف دجلة والفرات الأهلى مما أدى لوقوع أضرار فى المبنى، وقامت مجموعة مسلحة باقتحام سوق فى منطقة الحسينية ببغداد وسرقة اربعة محال ذهب.

وزرعت مجموعة مسلحة عبوة ناسفة امام منزل أحد منتسبى وزارة الدفاع العراقية ويدعى حسين على عداى فى منطقة الوشاش تسبب انفجارها فى تدمير جزء من المنزل، بالإضافة إلى تعرض احدى النقاط الأمنية "سيطرة" فى حى مدينة الصدر شرقى بغداد لاطلاق الرصاص.

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