الكويت تنفى تلقيها بلاغ بوجود قنبلة على إحدى طائراتها المتجهة للأردن

نفت وزارة الداخلية الكويتية تلقيها اى بلاغ عن وجود قنبلة على متن احدى طائرات شركة الخطوط الجوية الكويتية المتجهة إلى الأردن.

وأكدت وزارة الداخلية السبت، أن متطلبات الخطط والاستعدادات الأمنية تتضمن اتخاذ تدابير احترازية بالطائرات تتمثل أحيانا فى إنزال الحقائب والركاب وإعادة التفتيش وهو اجراء متبع واعتيادى.

وأوضح المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمنى بالوزارة العميد عادل الحشاش فى تصريحات أن هذه التدابير تأتى فى سياق تكامل التنسيق بشأن تأمين سلامة الطائرات المغادرة والقادمة واتخاذ كل السبل الكفيلة لسلامة الركاب ومرافقيهم وفق المعطيات الأمنية التى تتطلب ذلك.

كما أكد العميد الحشاش أن الأجهزة الأمنية لم تتلق أى بلاغ بوجود قنبلة على إحدى طائرات شركة الخطوط الجوية الكويتية المتجهة إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

من ناحية أكدت شركة الخطوط الجوية الكويتية حرصها على سلامة وتأمين جميع ركابها باعتباره أبرز أولوياتها مبينة أنها لن تتهاون فى اتخاذ أى اجراءات أمنية من شأنها ضمان ذلك.

وقالت الشركة فى بيان صحفى أنه تم السبت، إعادة الفحص الأمنى لجميع حقائب المسافرين على رحلتها رقم 561 المتجهة إلى المملكة الأردنية الهاشمية بعد قيام أحد الركاب بإطلاق صيحة تهديد.

وأضافت أن هذه الصحية تسببت فى خلق نوع من الارتباك بين الركاب على متن الطائرة لافتة إلى أنه "تم التعامل مع الراكب من قبل رجال الأمن فورا".

وأشارت إلى أنه حرصا منها على سلامة ركابها وجريا على عادتها فى جدية التعامل مع مثل هذه الحالات وعدم التهاون تجاهها فقد "تم إعادة الفحص الأمنى لجميع حقائب المسافرين كما قامت سلطات مطار الكويت الدولى باستدعاء قوات الأمن الخاص كإجراء احترازى".

وذكرت أن الرحلة المذكورة غادرت بعد ذلك إلى وجهتها المقصودة.. مشيدة بدور رجال الأمن على سرعة تفاعلهم وتعاملهم المهنى مع الحادث علاوة على تعاونهم الدائم معها.

وكانت وزارة الداخلية أكدت فى وقت سابق اليوم السبت أن متطلبات الخطط والاستعدادات الأمنية تتضمن اتخاذ تدابير احترازية بالطائرات تتمثل أحيانا فى إنزال الحقائب والركاب وإعادة التفتيش.

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