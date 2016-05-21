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معهد الفلك: كوكب المريخ يواجه الأرض غدًا فى ظاهرة لم تتكرر منذ 10 سنوات

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معهد الفلك: كوكب المريخ يواجه الأرض غدًا فى ظاهرة لم تتكرر منذ 10 سنوات معهد الفلك: كوكب المريخ يواجه الأرض غدًا فى ظاهرة لم تتكرر منذ 10 سنوات
أكد الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بمعهد البحوث الفلكية، أن كوكب المريخ سيكون فى مواجهة كوكب الأرض، غدًا الأحد، فى ظاهرة لم تتكرر منذ عشر سنوات.

وقال "تادرس"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن كوكب المريخ سيكون على بعد 75 مليون كيلومتر فقط من الأرض تقريبًا، موضحًا أن المريخ سيكون فى أعلى نقطة له فى السماء عند منتصف الليل، ثم يغرب مع شروق الشمس تمامًا، موضحًا أن المريخ هو خامس ألمع جرم سماوى بعد الشمس والقمر والزهرة والمشترى.


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