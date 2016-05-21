أسرة رئيس طاقم الأمن بالطائرة المنكوبة: نحتسب وليد عند الله شهيدا

استمرت حالة من الحزن كست وجوه وبيوت قرية كومبتين بمركز طوخ حزنا على أحد أبنائها ضحايا الطائرة المصرية المنكوبة، وليد عودة الديب رئيس طاقم الحراسة بالطائرة، فيما بدأ أهالى القرية فى التوافد على استراحة عائلة الديب، للمواساة فى فقدان الشهيد والدعاء له، وأصبح الحديث الذى يدور بين الجميع هو حادث سقوط الطائرة وظروفها.

من ناحية أخرى طالبت أسرة الفقيد الجهات المسئولية عن التحقيق بضرورة إخطار أسر الضحايا بكل جديد عن أعمال البحث والتمشيط للبحث عن الحطام والجثث حتى يمكن للأسر اتخاذ اللازم وليتأكدوا من مصير نجلهم.

وأكدت أسرة الفقيد أنهما تحتسب نجلها شهيدا عند الله، مشيرة إلى أنه لم يكن يعرف سوى التسامح والمحبة لجميع من حوله سواء داخل محيط أسرته الصغيرة أو بين زملائه بالعمل.

فيما قال أحمد عودة الديب شقيق الفقيد، إن وليد متزوج من طبيبة ويعمل رئيس طاقم الأمن فى الطائرة المنكوبة، مشيرا إلى أن وليد هو شقيقه الأكبر وهو بمثابة الأخ والصديق والجميع هنا فى القرية يحترمه ويقدره لما له من أخلاق عالية، ولم يزعل منه شخص قط فى القرية أو فى محيط الأسره أو العائلة.

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