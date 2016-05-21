الشرطة الماليزية تعتقل 14 شخصًا على صلة بتنظيم «داعش»

اعتقلت السلطات الماليزية، 14 شخصًا يعتقد أن لهم صلات بتنظيم “داعش” في سلسلة من المداهمات في أنحاء عدة ولايات في البلاد الأسبوع الماضي.

وقال نائب المفتش العام للشرطة، نور راشد إبراهيم، في بيان إن ثمانية من المشتبه بهم يعتقد أنهم حولوا أموالا لـ”داعش” في سوريا وجماعة أبو سياف المتشددة في جنوب الفلبين.

واعتقل ثلاثة آخرون للاشتباه في ترويجهم لفكر “داعش” بينما اعتقل رجلان وامرأة بزعم تخطيطهم للسفر إلى سوريا للانضمام للتنظيم هناك.

ونفذت شرطة مكافحة الإرهاب المداهمات في الفترة بين 17 و 20 مايو، في ست ولايات في أنحاء ماليزيا.