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السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي عهد أبو ظبي للعزاء في ضحايا الطائرة المصرية

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السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي عهد أبو ظبي للعزاء في ضحايا الطائرة المصرية السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي عهد أبو ظبي للعزاء في ضحايا الطائرة المصرية

الرئيس عبد الفتاح – أرشيفية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت ، اتصالاً هاتفياً من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المُسلحة الذي أعرب عن خالص تعازي ومواساة دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وحكومة وشعباً، في ضحايا طائرة للطيران.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، بأن سمو ولي عهد أبو ظبي أعرب عن تضامن بلاده الكامل مع مصر في هذا الحادث الأليم، ووقوفها إلى جانب مصر في مواجهة مثل تلك الأحداث، وذلك في إطار علاقات الأخوة القوية والتعاون البناء المتميز الذي يجمع بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.

ومن جانبه، أعرب الرئيس السيسي عن عميق شكره وتقديره لسمو ولي عهد أبوظبي، ولمواقف دولة الإمارات الشقيقة المشرفة والداعمة لمصر ولخيارات شعبها الحرة وإرادته المستقلة، مؤكدا أن مصر عهدت من دولة الإمارات العربية المتحدة مواقف أصيلة تعكس أخوة حقيقية وصداقة وفية تتناسب مع العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي، والتي يحرص الجانبان على تعميقها وتنميتها لصالح الشعبين الشقيقين.

أ ش أ

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