السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من العاهل الأردني لتقديم التعازي في ضحايا الطائرة المنكوبة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الذي أعرب عن خالص تعازي ومواساة المملكة، قيادة وحكومة وشعباً، في ضحايا طائرة مصر للطيران التي كانت قادمة من باريس وتحطمت فوق البحر المتوسط.

وأعرب جلالة العاهل الأردني عن تضامن المملكة الكامل مع مصر في هذا الحادث الأليم، ووقوفها إلى جانب مصر ودعمها في مواجهة مثل تلك الأحداث العصيبة، وذلك في إطار علاقات الأخوة القوية والتعاون البناء المتميز الذي يجمع بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.

ومن جانبه، أعرب الرئيس عن عميق شكره وتقديره لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ولمواقف المملكة الأردنية المشرفة والداعمة لمصر وشعبها. وأكد السيد الرئيس أن مصر عهدت من المملكة الأردنية الهاشمية مواقف نبيلة ومُسانِدة تأتي في سياق العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي، والتي يحرص الجانبان على تعميقها وتنميتها لصالح الشعبين الشقيقين.