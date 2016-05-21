أخبار عاجلة

12 يونيو.. الحكم على ورثة سكرتير "مبارك" بتهمة الكسب غير المشروع -
"عمومية الفتوى والتشريع" تصدر 368 فتوى ورأيا ملزما خلال 6 أشهر -
مقتل صياد في الفيوم أخذًا بالثأر -
جيجز: مانشستر يونايتد يبالغ في الاعتماد على إبراهيموفيتش -
تأجيل دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي لـ8 مايو -
الأهالي يودعون شهيدة الشرطة بـ"المرقسية" بالزغاريد -
الكريملين: لا معلومات لدينا عن عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا -
بالصور.. تشييع جنازة أمين الشرطة "أمنية" إلى مقابر العمود بالإسكندرية -
النيابة الإدارية: «يد العدوان الملحدة وراء تفجيري طنطا والإسكندرية» -
المالية تعلن نتائج طرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة أمريكية تتوقع تضاعف معدلات العمى بحلول 2050

Google+ Print
دراسة أمريكية تتوقع تضاعف معدلات العمى بحلول 2050 دراسة أمريكية تتوقع تضاعف معدلات العمى بحلول 2050
توقعت دراسة طبية أمريكية أن تشهد معدلات الإصابة بالعمى فى الولايات المتحدة تضاعفا بحلول عام 2050، وقال الباحث "روهيت فارما" بجامعة جنوب كاليفورنيا الأمريكية، إن هذه الدراسة تعطى نظاما لتحديد المواقع لصحة العين فى المستقبل.

وأشار الباحث إلى أن أنه بحلول عام 2050، سيتضاعف عدد الأمريكيين الذين يعانون من أمراض العيون وضعف الإبصار، بما فى ذلك الأمراض المتعلقة بالضمور البقى (AMD) والمتعلقة بالتقدم فى العمر، فضلا عن اعتلال الشبكية السكرى (DR) وإعتام عدسة العين بمعدلات مضطردة تؤثر على الأفراد والمجتمع.

فقد توصل الباحثون إلى أن أكثر من مليونى أمريكى ممن تخطوا الأربعين عاما سيقعون فريسة لفقدان البصر بواقع 6,95 مليون شخص بحلول عام 2050، بالمقارنة بنحو ما بين 1,02 مليون و3,22 عام 2015.


>- عصير طبيعى من العسل والصبار يساعد على تحسين البصر خلال شهر

- طبيب بريطانى: نجاح علاج جينى جديد يساعد على تحسين إبصار المرضى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365