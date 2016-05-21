دراسة أمريكية تتوقع تضاعف معدلات العمى بحلول 2050

توقعت دراسة طبية أمريكية أن تشهد معدلات الإصابة بالعمى فى الولايات المتحدة تضاعفا بحلول عام 2050، وقال الباحث "روهيت فارما" بجامعة جنوب كاليفورنيا الأمريكية، إن هذه الدراسة تعطى نظاما لتحديد المواقع لصحة العين فى المستقبل.

وأشار الباحث إلى أن أنه بحلول عام 2050، سيتضاعف عدد الأمريكيين الذين يعانون من أمراض العيون وضعف الإبصار، بما فى ذلك الأمراض المتعلقة بالضمور البقى (AMD) والمتعلقة بالتقدم فى العمر، فضلا عن اعتلال الشبكية السكرى (DR) وإعتام عدسة العين بمعدلات مضطردة تؤثر على الأفراد والمجتمع.

فقد توصل الباحثون إلى أن أكثر من مليونى أمريكى ممن تخطوا الأربعين عاما سيقعون فريسة لفقدان البصر بواقع 6,95 مليون شخص بحلول عام 2050، بالمقارنة بنحو ما بين 1,02 مليون و3,22 عام 2015.

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