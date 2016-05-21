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لمحبى "الفاست فوود".. 5 نصائح للإقلاع عن إدمان الوجبات السريعة

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لمحبى "الفاست فوود".. 5 نصائح للإقلاع عن إدمان الوجبات السريعة لمحبى "الفاست فوود".. 5 نصائح للإقلاع عن إدمان الوجبات السريعة
الوجبات السريعة من الأكلات المفضلة لدى الكثيرين، والتى يتم تناولها بشكل كبير، نظرا لطعمها المفضل لدى الكثيرين، على الرغم من أضرارها الصحية.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندى" بولد سكاى" فهناك نصائح بسيطة للسيطرة على الرغبة الشديدة فى تناول الوجبات السريعة وتجنب أضرارها الخطيرة على الصحة، والتى تتضمن الآتى:

1- وضع خطة للوجبات الخاصة بك: لأن هذا قد يمنعك من شراء الأطعمة غير الصحية.

2- تناول كميات كبيرة من البروتين: من الضرورى جعل البروتينات جزءا من النظام الغذائى اليومى، لأنها تساعد فى الحد من آلام الجوع والرغبة الشديدة فى تناول الأطعمة السريعة، كما أن الأطعمة الغنية بالبروتينات تحافظ على الشعور بالشبع أفترة أطول، ويمكن أن يضاف اللبن والبيض إلى النظام الغذائى.

3- تناول وجبة خفيفة من الفاكهة: عندما تشعر بالجوع والرغبة الشديدة فى الطعام بين الوجبات، من الممكن تناول الفاكهة لتلبية الرغبة الشديدة فى الجوع.

4- درب عقلك: حيث إن هناك طريقة لإدارة عقلك تجعلك تبتعد عن الوجبات السريعة لأطول فترة، وعلى الرغم من أنه قد يكون من الصعب فى البداية تدريجيا سوف تعتاد على قرارك.

5- قلل من الإجهاد: لأن التوتر والقلق وضغوط العمل، وما إلى ذلك يؤدى إلى الإكثار من تناول الوجبات السريعة.


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