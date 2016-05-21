مؤتمر طبى يحذر من أعشاب "علاج السمنة"

حذر المؤتمر الدولى الثامن للعلاج البديل الذى اختتم أعماله هنا اليوم ونظمته جمعية الشرق الأوسط للعلاج البديل تحت عنوان "الأسلوب العلمى للتعامل مع السمنة" من الاستخدام العشوائى للأعشاب الطبية فى علاج السمنة وأن هذا الاستخدام يجب أن يكون مقننا وبترخيص من وزارة الصحة.

صرح بذلك الدكتور ماهر القبلاوى رئيس المؤتمر وقال إن توصيات المؤتمر أكدت أن إنقاص الوزن من أهم الوسائل العلاجية للتغلب على الكثير من الأمراض، لافتا إلى أن الأبحاث الطبية حذرت مرارا وتكرارا من أن ما يعرض إعلاميا أو على "صيدليات الرصيف" يؤدى إلى مضاعفات خطيرة على صحة المواطن منها على سبيل المثال وليس الحصر إصابة المريض بالتسمم الغذائى وتليف الكبد.

من جانبه أكد الدكتور حسين مشعل الأمين العام للمؤتمر أهمية علاج السمنة لأنها تعتبر السبب الرئيسى فى الإصابة بالعديد من الأمراض مثل الضغط والسكر والفشل الكلوى وتكون حصوات المرارة والمسالك البولية.. مشيرا إلى أن المؤتمر ناقش العديد من الأبحاث العلمية الحديثة والطرق الجديدة لعلاج السمنة.

وقال إن السمنة تعد أشد خطرا من مرض السرطان ولابد أن يهتم الإنسان بجسمه ويحرص على عدم زيادة وزنه من خلال الاستخدام الأمثل للغذاء حتى لا يصاب بأى أمراض خطيرة.

وأكدت الدكتورة وفاء برهان أستاذ العلاج الطبيعى بجامعة القاهرة أهمية التوصيات التى أصدرها المؤتمر مشيرة إلى اهتمام مسئولى وزارة الصحة الذين شاركوا فى المؤتمر بالعمل على تنفيذها خاصة أنها صدرت بعد مناقشات وندوات شارك فيها الخبراء وأساتذة الجامعات وعمداء كليات العلاج الطبيعى بمختلف الجامعات المصرية.

وطالبت "برهان" بالتركيز على التوصية الخاصة بترخيص الاعشاب الطبية الصالحة لعلاج السمنة والحد من ظاهرة صيدليات الرصيف ووضع استراتيجية لوقاية الاطفال من السمنة وتلك المتعلقة بضرورة ان تقوم وسائل الاعلام بدورها فى مراجعة اعلانات وسائل علاج السمنة ومطالبة المسئولين بترخيص هذه الاعلانات قبل بثها للجمهور خاصة ان الابحاث اثبتت ان هناك منتجات ليس تأثيرات علاجية بل تؤدى لمضاعفات خطيرة.

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