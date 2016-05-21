بالصور.. سكرتير عام محافظة أسوان يتفقد امتحانات الدبلومات الفنية

تابع اللواء محمد عاطف، السكرتير العام لمحافظة أسوان، امتحانات الدبلومات الفنية والتى بدأت اليوم السبت.

وقد تفقد السكرتير العام للمحافظة لجان مدرسة محمد صالح حرب الثانوية الصناعية نظام الخمس سنوات، ومدرسة العميد عبد الله الشرقاوى الزخرفية نظام، ومدرسة فوزية عبد الله حامد التجارية المشتركة، ومدرسة الثانوية الفندقية المتقدمة، بالإضافة إلى مدرسة أبوالريش الثانوية الصناعية بنات ومدرسة أبو الريش الثانوية التجارية بنات.

وقد اطمأن السكرتير العام على تهيئة المناخ المناسب للطلاب من توفير كافة المستلزمات لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة من أجهزة المبردات لمياه الشرب وانتظام عمل كافة وسائل التهوية وخاصة المراوح الكهربائية، علاوة على الإضاءة اللازمة، بجانب توفير المسئول الصحى باللجان للتعامل مع أى حالات مرضية طارئة لأداء الطلاب للامتحانات فى أجواء من الطمأنينة تمكنهم من التركيز فى الإجابة على كافة الأسئلة بالشكل المطلوب لتحصيل أعلى الدرجات فى المواد الدراسية المختلفة.

وأكد اللواء محمد عاطف، السكرتير العام لمحافظة أسوان، أن محافظ أسوان اللواء مجدى حجازى وجه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتأجيل قطع مياه الشرب عن بعض المناطق بمدينة أسوان من يوم السبت إلى يوم الثلاثاء القادم 24 مايو الجارى، حيث إنه يوم إجازة بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية، كما وجه المحافظ أيضا إلى تأجيل قطع مياه الشرب عن بعض المناطق والقرى بمركز نصر النوبة إلى مساء يوم الاثنين وحتى صباح الثلاثاء لنفس الغرض تخفيفاً عن أى معاناة للطلاب والمراقبين.

وأثناء جولته التفقدية استمع محمد عاطف إلى مطالب المراقبين والملاحظين فيما يتعلق بالاستراحات وتوفير سبل الراحة بها، حيث وجه إلى قيام لجنة من المديرية بالمرور على كافة الاستراحات ومراجعة مختلف المستلزمات بها لتوفيرها بالشكل المطلوب حتى يتسنى لهم التواجد والإقامة فى أماكن لائقة خلال فترة الامتحانات.

ومن جانبه أوضح أحمد موسى، مدير التربية والتعليم بأسوان، بأنه بناءً على توجيهات محافظ أسوان فقد تم عقد اجتماع مساء الخميس الماضى مع مدير أمن أسوان للتنسيق بشأن توفير التأمين الكامل لانتقال أوراق الأسئلة والإجابة، مع تأمين مراكز التوزيع وأيضاً مقار اللجان الامتحانية وتنظيم دوريات شرطية للمرور على كافة اللجان، علاوة على تأمين الاستراحات الخاصة بالمراقبين والملاحظين بإجمالى 71 استراحة على مستوى المحافظة.

ولفت مدير التربية والتعليم بأسوان إلى أنه تم فى نفس الوقت التنسيق مع مديرية الصحة بأسوان لتوفير زائر صحى بكل لجنة، مع توفير طبيب لكل 3 لجان لتقديم الرعاية الطبية للطلاب أولاً بأول، كما أنه تم أيضا التنسيق مع مديرية التموين لتوفير الخبز اللازم للمراقبين والملاحظين خلال فترة تواجدهم بالمحافظة.

وأضاف مدير التربية والتعليم بأسوان بأن إجمالى عدد المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية بمختلف أنواعها 13910 طلاب وطالبات داخل 60 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، حيث إنه من المقرر الانتهاء من امتحانات الدبلومات الفنية فى 2 يونيو القادم للمواد النظرية، و5 يونيو لامتحانات العملى.

- محافظ أسوان يتابع الاستعدادات النهائية لامتحانات الدبلومات الفنية